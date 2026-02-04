Raid nella sede Cia di Follonica: ladri lasciano tracce di sangue

Furto e danneggiamenti nella notte ai danni della sede della Cia – Confederazione italiana degli agricoltori di Follonica. I malviventi hanno fatto irruzione negli uffici lasciando tracce di sangue in numerosi punti, elemento che fa ipotizzare un furto andato male.

Alla riapertura mattutina, il personale ha trovato una scena di devastazione: vetri infranti, cassetti forzati e documenti sparsi ovunque. Secondo una prima verifica, i ladri non avrebbero trovato denaro e non risulterebbe mancare nulla, anche se i controlli sono ancora in corso.

Le indagini sono state avviate dai carabinieri di Follonica, che potranno utilizzare le tracce ematiche per eventuali comparazioni del Dna, metodologia già impiegata con successo in precedenti investigazioni analoghe in Toscana.

"Si tratta di un gesto grave", ha dichiarato Enrico Rabazzi, direttore di Cia Grosseto e di Agrinvest, società proprietaria dell’immobile colpito. "L’atto crea disagio e, per le modalità con cui è stato compiuto, ci obbliga anche a riflettere sul malessere che molti vivono". Secondo la Cia, le tracce di sangue "lasciano pensare a un’azione improvvisata e violenta".

