Marco Vichi presenta 'Notti nere' a Fucecchio

Nell’ambito della rassegna letteraria "Libri a Pacchi", il Circolo Pacchi di Fucecchio è orgoglioso di ospitare l’atteso ritorno di uno dei personaggi più amati del noir italiano. Sabato 7 febbraio, alle ore 17:30, presso i locali della Fondazione ICare, lo scrittore Marco Vichi presenterà la nuova avventura del commissario Franco Bordelli: “Notti nere" (Guanda Noir, 2025). L’autore dialogherà con il docente e consigliere del Circolo, Francesco Catastini.

Giugno 1970: l’Italia è sospesa tra l’entusiasmo per i Mondiali in Messico e il fervore delle proteste di piazza. Franco Bordelli, ora ufficialmente Questore Vicario in pensione, vive un personale limbo esistenziale. Tuttavia, il richiamo della giustizia è una forza indomabile e Bordelli si ritrova immerso in una Firenze segnata da aggressioni brutali che affondano le radici in traumi mai risolti. Dalle colline di Malmantile fino a un’insidiosa missione sotto copertura a Beirut, le "notti nere" del protagonista diventano il teatro di una caccia che va oltre la semplice applicazione della legge.

Attraverso un perfetto equilibrio tra l'ironia della Confraternita e una malinconia che non è mai sterile nostalgia, ma consapevolezza del peso del passato, "Notti nere" ci ricorda che siamo fatti di "carne e racconti" e che, in un mondo governato dall'immaginario, il racconto è forse l’unico strumento per comprendere la realtà.

