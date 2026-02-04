Minorenne tenta la fuga in monopattino: arrestato con coltello e 50 grammi di droga

Un controllo di routine dei carabinieri ha portato all’arresto di un ragazzo di 14 anni, sorpreso in possesso di droga e di un’arma nel cuore del capoluogo toscano. L’episodio è avvenuto nella mattinata di venerdì 30 gennaio 2026, nella zona di piazza Alberti.

I militari, impegnati in un servizio di pattugliamento del territorio, hanno notato il giovane a bordo di un monopattino. Alla vista della pattuglia, il ragazzo ha tentato improvvisamente la fuga, ma è stato rintracciato e fermato poco dopo in una strada limitrofa.

A seguito della perquisizione, il minore è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico, di 55,73 grammi di hashish e di una somma di denaro contante in banconote di piccolo taglio, materiale immediatamente posto sotto sequestro.

Il giovane, italiano e residente a Firenze, è stato dichiarato in arresto. Dopo la convalida da parte dell’Autorità giudiziaria competente, il 14enne è stato affidato ai familiari, con l’applicazione di obblighi e prescrizioni di natura cautelare penale, misure che in ambito minorile hanno anche una funzione educativa oltre che cautelare

