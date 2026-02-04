Parte la settima edizione del Premio letterario nazionale CiviCa di Calenzano

Cultura Calenzano
Al via la settima edizione del Premio letterario nazionale CiviCa di Calenzano, organizzato in collaborazione con l’associazione culturale Amici di CiviCa. C’è tempo fino al 31 maggio per presentare le proprie opere, che dovranno essere inedite. Tre le sezioni in concorso: poesia, racconto breve in italiano e racconto breve riservato agli under 18. L’iscrizione per gli adulti ha un costo di 12 euro mentre per la categoria minorenni è gratuita.

Le opere saranno valutate da una giuria qualificata composta da scrittori, giornalisti e professionisti del settore. Ogni edizione vengono premiati i primi tre vincitori per ciascuna sezione e sono previsti attestati con motivazione per i primi classificati nelle sezioni. Tutte le opere dei primi 10 classificati delle tre sezioni vengono pubblicate in un volume antologico presentato nel corso della premiazione di ogni edizione e che ogni anno si tiene in biblioteca.

La scorsa edizione hanno partecipato al concorso 249 aspiranti scrittori, provenienti da tutta Italia, con ben il 44% degli iscritti provenienti da fuori Toscana.

Tutte le informazioni e la modulistica sono reperibili sul sito della biblioteca e di Amici di CiviCa.

 

