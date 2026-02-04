Al via 'Prendersi cura di chi cura': nuovo percorso di supporto per caregiver nell'Empolese

Empolese Valdelsa
rende avvio nel territorio dell’Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa il progetto “Prendersi cura di chi cura”, un intervento strutturato di sostegno psicologico, formativo e informativo rivolto ai caregiver familiari di persone anziane, fragili o affette da patologie croniche.

L’iniziativa è realizzata con il contributo della Fondazione CR Firenze ed è promossa dall’Associazione Co.Me.Te. APS, con l’obiettivo di offrire spazi di ascolto, confronto e accompagnamento a chi si prende cura quotidianamente di un familiare, spesso in condizioni di forte carico emotivo e isolamento sociale.

Il progetto prevede incontri di gruppo, colloqui individuali e, nei casi più complessi, interventi domiciliari personalizzati. Le attività saranno orientate alla gestione dello stress, al rafforzamento delle competenze relazionali nella cura e all’orientamento ai servizi sociosanitari e legali presenti sul territorio.

Le attività partiranno nel mese di febbraio e si svolgeranno principalmente presso la sede del Centro Co.Me.Te. di Empoli. La partecipazione è gratuita ed è rivolta ai caregiver residenti nell’Empolese Valdelsa.

L’obiettivo finale è contribuire alla costruzione di una rete di supporto e prossimità, valorizzando il ruolo fondamentale dei caregiver e promuovendone il benessere psicologico e sociale.

Fonte: Centro Co.Me.Te. di Empoli

