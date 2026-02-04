Professore cieco andrà in viaggio con studenti: sarà "consulente didattico"

Il nome del docente era stato inizialmente depennato dalla lista degli accompagnatori a causa della sua cecità

Jacopo Lilli, professore di inglese non vedente dell’istituto Russell Newton di Scandicci, accompagnerà i suoi studenti nel viaggio di istruzione a Dublino nel ruolo di "consulente didattico". La decisione è arrivata questa mattina dopo un incontro con Luciano Tagliaferri, direttore dell’Ufficio scolastico regionale, che si era interessato personalmente alla vicenda.

Il nome del docente era stato inizialmente depennato dalla lista degli accompagnatori, nonostante la richiesta degli studenti, a causa della sua cecità. Una scelta che aveva sollevato un ampio dibattito e che ha portato alla ricerca di una soluzione condivisa a poche settimane dalla partenza.

“Sono soddisfatto perché in fin dei conti abbiamo raggiunto la meta, perlomeno per quanto riguarda questa circostanza” - ha dichiarato Lilli - Non era quello che avevo chiesto all’inizio, ma sicuramente mi posso ritenere soddisfatto, perché mancano due settimane alla partenza e mi sembra il risultato massimo che si potesse ottenere”.

Il professore ha poi voluto ringraziare le istituzioni scolastiche coinvolte: "Voglio ringraziare il direttore dell’ufficio scolastico perché mi ha aperto le porte del suo ufficio e mi ha ascoltato. E anche la preside con cui sono riusciti a trovare una soluzione che potesse risolvere la questione una volta per tutte".

