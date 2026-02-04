Prorogata la scadenza del concorso Boccaccio Giovani

C’è più tempo per mettersi alla prova con la penna. L’Associazione Letteraria Giovanni Boccaccio ha annunciato la proroga della scadenza della XIV edizione del Concorso Letterario “Boccaccio Giovani”: le novelle potranno essere inviate fino al 7 marzo 2026, anziché entro il 15 febbraio come inizialmente previsto.

La decisione, spiegano gli organizzatori, nasce dall’interesse crescente manifestato dalle scuole e dagli studenti e dall’esigenza di offrire a giovani autrici e autori un tempo più ampio per elaborare i propri testi in modo consapevole e creativo.

Promosso in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, il Comune di Certaldo, il Comune di Firenze e l’Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa, il concorso si conferma anche quest’anno come un importante laboratorio di scrittura e riflessione per le nuove generazioni.

Il tema dell’edizione 2025/2026, “L’ironia: scudo contro il buio o specchio della realtà?”, invita gli studenti a confrontarsi con il valore del sorriso come chiave di lettura del presente, nel solco dell’eredità di Giovanni Boccaccio, maestro nell’uso dell’ironia per smascherare contraddizioni e ipocrisie del suo tempo.

Il concorso è aperto a studentesse e studenti del terzo, quarto e quinto anno delle scuole secondarie di II grado. Le opere, novelle originali comprese tra 3.000 e 10.000 battute, dovranno essere inviate tramite il form online disponibile sul sito www.premioletterarioboccaccio.it entro il 7 marzo 2026.

A valutare i testi sarà una giuria presieduta dallo scrittore Marco Malvaldi e composta da Anna Antonini (Scuola Normale di Pisa), Federigo Bambi e Maria Teresa Venturi (Università degli Studi di Firenze), Mariangela Molinari, Lucia Serracca, Benjamin Buda (vincitore dell’edizione 2021) e Stefano Vestrini.

La cerimonia di premiazione si terrà il 13 maggio 2026 nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze. In palio voucher cultura, corsi di scrittura creativa presso il laboratorio “Lalineascritta” di Antonella Cilento e la pubblicazione delle opere selezionate nell’antologia “Piccolo Decameron” (Federighi Editori).

Tutte le informazioni aggiornate e il bando completo sono disponibili sul sito ufficiale del premio www.premioletterarioboccaccio.it e sui canali social del concorso.

Fonte: Ufficio stampa