Proseguono le visite del sindaco alle aziende di Montelupo

Ripartono nel 2026 le visite del Sindaco di Montelupo Fiorentino, Simone Londi, alle realtà produttive del territorio. Un’iniziativa che rappresenta un’importante opportunità di conoscenza e confronto diretto con le imprese locali, pensata per valorizzare la ricchezza e la varietà del tessuto economico montelupino. Gli incontri hanno l’obiettivo di far emergere la capillarità delle attività presenti sul territorio comunale, raccontando da vicino il lavoro quotidiano di aziende che operano in settori diversi e che testimoniano la varietà e la ricchezza delle attività presenti sul territorio comunale.

Studio Dentistico Frau

Lo Studio Dentistico Associato Frau, con sede a Montelupo Fiorentino, è gestito dalla Dr.ssa Gioia Frau e dalla Dr.ssa Isabella Frau. Offre servizi odontoiatrici completi per adulti e bambini, con particolare attenzione alla prevenzione, all’igiene orale e all’ortodonzia. Centro medico odontoiatrico con laboratorio annesso, unisce competenza specialistica e cura del paziente.

I Lamponieri di Alessandra Callini

Azienda agricola nata dal desiderio di recuperare un rapporto autentico con la terra e la tradizione contadina. Trasforma un’area incolta in un lamponeto, puntando su agricoltura sostenibile e qualità del prodotto. Dal progetto agricolo nasce Lampo di Gin, un London Dry Gin pensato a Montelupo, che utilizza la foglia di lampone come botanica principale, unendo elementi del Piemonte e della Toscana.

Rubinetterie Artistiche di Stefano Scacciati

Azienda giovane che interpreta la tradizione artigiana in chiave contemporanea. Partendo dalla progettazione tecnica in 3D o dal disegno manuale, realizza rubinetteria, fontane e arredi, oltre a lavori artistici e restauri di oggetti antichi. In ogni progetto il saper fare artigiano si fonde con l’innovazione tecnologica.

Bitossi Grès di Vincenzo Bitossi

Azienda storica fondata nel 1937 e specializzata nella produzione di argilla, attiva come fornitrice per Colorobbia. Produce circa 800 quintali di materiale al giorno e rappresenta un anello fondamentale della filiera, con una produzione destinata al mercato nazionale e internazionale, mantenendo viva una competenza tecnica legata alla lavorazione delle materie prime. Un punto di riferimento per competenza tecnica e continuità produttiva nel settore.