Provincia Novecento allo specchio: incontro con Daniela Brogi e Niccolò Scaffai

Il terzo appuntamento della rassegna “Provincia Novecento allo specchio” si terrà sabato 7 febbraio 2026, alle 18, Cenacolo degli Agostiniani (via dei Neri, 15, Empoli) e sarà dedicato al tema Scrivere la gioventù e l’amicizia: Daniela Brogi, professoressa di Letteratura italiana contemporanea all’Università per Stranieri di Siena, e Niccolò Scaffai, professore ordinario di Letteratura italiana contemporanea all’Università di Siena e direttore del Centro Franco Fortini per gli studi novecenteschi, esploreranno come la narrativa rappresenta la gioventù e l’amicizia, indagando emozioni, legami e trasformazioni culturali che riflettono l’esperienza individuale e collettiva.

CAMBIO LOCATION PER IL GRAN FINALE - Il gran finale sarà venerdì 13 febbraio, sempre alle 18 non più al Cenacolo degli Agostiniani ma al palazzo delle Esposizioni (piazza Guido Guerra Empoli). Un cambio location necessario per la grande affluenza ma la buona notizia è che ci sono ancora posti disponibili.

La serata vedrà il dialogo sul tema Il patrimonio culturale come liberazione. In una conversazione tra Flavio Fergonzi, professore di Storia dell’Arte Contemporanea alla Scuola Normale Superiore di Pisa, e Tomaso Montanari, storico dell’arte e rettore dell’Università per Stranieri di Siena, si riflette sul patrimonio culturale e sulle modalità attraverso cui può essere reso vivo e accessibile, favorendo consapevolezza, partecipazione e libertà culturale.

La partecipazione agli incontri è su prenotazione. L’ingresso è gratuito.

Si ricorda che fino al 15 febbraio 2026 è possibile visitare la mostra “Provincia Novecento. Arte a Empoli 1925-1960” nell’Antico Ospedale San Giuseppe (via Paladini Empoli).

