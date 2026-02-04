Referendum giustizia, a Pontedera parte la campagna del 'Sì'

“Prende il via la campagna per il sì al referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo anche a Pontedera e in Valdera. Lunedì 9 febbraio alle 21:15 si terrà a Pontedera alla saletta “Carpi” in via Valtriani 20, l’evento pubblico “Le ragioni del Sì al referendum”, promosso dal Comitato Sì Riforma - Pontedera.”

“L’evento sarà anche l’occasione per presentare i vari comitati locali creati sul territorio, quello di Pontedera, Cascina e Capannoli. Interverranno Fausto Leoncini, responsabile del Comitato Sì Riforma Pontedera, Giuseppe Brini, avvocato, Maria Argiento, avvocato e modera Christian Nannipieri.”

“Il nostro impegno civico e istituzionale nasce dalla volontà di favorire una riflessione pubblica consapevole su una riforma che riteniamo rappresenti un’occasione storica per migliorare il sistema giudiziario del nostro Paese. Con la vittoria del Sì sarà finalmente introdotta la separazione delle carriere tra magistratura requirente e magistratura giudicante, un passaggio fondamentale per rafforzare il principio dell’imparzialità del giudice, e il sorteggio dei membri elettivi del CSM che contribuirà a ridurre il peso delle correnti all’interno della magistratura.”

“Di questo e di molti altri aspetti della riforma, discuteremo nel corso dell’incontro di lunedì 9 febbraio. Pertanto invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare per conoscere nel dettaglio le ragioni del Sì e contribuire a un percorso di partecipazione su un tema centrale per il futuro della nostra Nazione”. Hanno dichiarato tutti gli aderenti dei comitati.

Fonte: Ufficio stampa

