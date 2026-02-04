Referendum Giustizia, nasce il Comitato Cuoio della società civile per il NO

Giovedì 29 gennaio presso la CGIL di S. Croce sull’Arno si è costituito IL Comitato territoriale Cuoio della società civle per il NO nel referendum costituzionale sulla riforma Nordio.

Ne fanno parte Cgil e Spi, Acli, Anpi, Arci, Aned, Auser, Coordinamento Democrazia Costituzionale, Giuristi Democratici, Libera, Associazione Arturo oltre a PD, SI – AVS, Movimento 5 Stelle e Rifondazione Comunista e la lista civica Filo Rosso.

Ha aderito al comunicato anche il Comitato Civico Comprensoriale Io voto No, precedentemente costituitosi e promotore di un appello per il No alla riforma Nordio che ha ricevuto circa 200 adesioni.

Il Comitato è aperto anche ad adesioni individuali .

Il Comitato Cuoio per il No della società civile ha già organizzato due iniziative pubbliche per sensibilizzare la cittadinanza sulle ragione del No, una a Montopoli in Val D’Arno Venerdì 6 febbraio alle ore 18 presso il Circolo Arci Torre Giulia e l’altra a S. Croce sull’Arno (Pi) presso il Teatro Comunale G.Verdi Mercoledì 11 Febbraio alle ore 21,15.

Scopo del Comitato è realizzare una campagna informativa diffusa su tutto il territorio del Cuoio rivolta ai cittadini affinchè il voto al referendum sia consapevole e fondato sulle buone ragioni del No , per il metodo con cui è stata concepita dal Governo, imposta al Parlamento ed approvata a maggioranza senza alcun dibattito parlamentare e senza possibilità di discutere eventuali modifiche, che nel merito, dato che il referendum costituzionale è senza quorum ed ogni voto conta.

Notizie correlate