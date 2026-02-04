Rinnovo contratto affitto del comando, Picchianti (FdI): "Occasione persa"

Fucecchio
Vittorio Picchianti, Fratelli d'Italia Fucecchio

Tramite l'albo pretorio dell'Unione dei Comuni dell Empolese-Valdelsa veniamo a conoscenza del rinnovo del contratto di affitto per l'immobile che ospita attualmente il presidio territoriale di Fucecchio. Un contratto che va avanti dalla fine degli anni 80 per una struttura ben posizionata, nei pressi del centro cittadino e con la disponibilità della principali assi viarie, ma con tutti i limiti che un tale presidio oggi presenta. Pensiamo a quanto è già stato pagato e quanto sarà pagato in futuro e riflettiamo se non fosse stato più lungimirante investire queste somme su immobili già nella disponibilità dell'amministrazione comunale. Penso a uno su tutti: gli ex-macelli. Un bene in disuso ormai da molti anni, purtroppo in costante deterioramento. L'immobile inserito da tempo - ogni anno - nella lista dei beni che il Comune intende vendere rimane iscritto a bilancio senza che nessun compratore si faccia avanti. Anche nella scorsa campagna elettorale era chiara la mia intenzione di poter destinare quest'area al comando della Polizia Municipale potendo sfruttare gli spazi per i mezzi delle ente, ma anche come deposito amministrativo di autoveicoli, oltre che per ospitare uffici operativi e di servizi al pubblico. La presenza della Municipale in questa zona del paese, comunque comoda per ogni spostamento, rappresenterebbe un importante presidio di sicurezza limitrofo a tutte le aree maggiormente frequentate e vissute dai nostri concittadini. Rispettiamo, ma non condividiamo l'ennesima scelta miope che non prevede progettualità. Un altro Comune del circodario, Empoli, trasferirà il comando locale nel palazzo delle ex-poste in un punto crociale come quello della stazione ormai attenzionato da tempo per il problema sicurezza. Il comune di Empoli ha potenzialmente più fondi, ma probabilmente, nel corso degli anni ha portato avanti una migliore progettualità e pianificazione delle scadenze future.
Anche stavolta la critica vuole essere costruttiva, in quanto una potenziale soluzione era già sul piatto da molto tempo.

 

Vittorio Picchianti - Capogruppo in Consiglio Comunale a Fucecchio per Fratelli d'Italia  

Fucecchio
Politica e Opinioni
Fucecchio
Politica e Opinioni
Fucecchio
Politica e Opinioni
Tutte le notizie di Fucecchio

