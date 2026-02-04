Riparazione sulla rete idrica a Castelfiorentino: dove mancherà l'acqua

Acque comunica che, per effettuare lavori di riparazione urgenti sulla rete idrica nel comune di Castelfiorentino, domani giovedì 5 febbraio dalle ore 8 alle 13, sarà necessario sospendere l’erogazione idrica nelle vie Boito, Battisti (nel tratto compreso tra le vie Minzoni e Ugolini) e Fratelli Rosselli (nel tratto compreso tra le vie Battisti e Verdi).

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Fonte: Acque SpA

Notizie correlate