San Valentino a Montespertoli: il comune celebra le coppie con 50 anni di matrimonio

Anche nel 2026, in occasione di San Valentino, il Comune di Montespertoli rinnova un appuntamento molto sentito, dedicato alle coppie che raggiungono il prestigioso traguardo delle Nozze d’Oro. Un momento di festa e riconoscimento per chi, nel corso dell’anno, celebra cinquant’anni di vita condivisa. Il Sindaco Alessio Mugnaini ha invitato personalmente le coppie interessate a partecipare a una cerimonia pubblica in loro onore, pensata come gesto di gratitudine e valorizzazione di un percorso di vita che rappresenta un esempio per l’intera comunità.

La cerimonia si svolgerà sabato 14 febbraio alle ore 10:00, presso l’Auditorium Mauro Marconcini, al Centro per la Cultura del Territorio “I Lecci”, luogo simbolico di incontro, memoria e identità collettiva.

"Cinquant’anni di matrimonio sono una storia fatta di impegno, rispetto e condivisione quotidiana – dichiara il sindaco Mugnaini –. Celebrare queste coppie significa rendere omaggio non solo al loro amore, ma anche ai valori che hanno saputo costruire e trasmettere nel tempo, diventando parte viva della nostra comunità".

Nel corso della mattinata è previsto un momento di accoglienza istituzionale, seguito da un brindisi con lo spumante di Montespertoli presso l’Enoteca “I Lecci”. A ciascuna coppia sarà inoltre consegnato un omaggio simbolico, a ricordo della giornata. L’invito è rivolto a tutte le coppie che nel 2026 festeggiano il 50° anniversario di matrimonio. Chi non avesse ricevuto la lettera di invito può contattare l’Ufficio Segreteria del Sindaco al numero 0571 600209 oppure scrivere a sindaco@comune.montespertoli.fi.it per confermare la propria partecipazione

L’Amministrazione comunale invita le coppie a condividere questo momento speciale insieme ai familiari, per rendere la celebrazione ancora più significativa ed emozionante.

