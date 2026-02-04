A Santa Maria a Monte nasce il 'Mercatino delle Pulci e dell'Artigianato'

A Santa Maria a Monte prende il via una nuova iniziativa dedicata al riuso, al riciclo e alla valorizzazione dell’artigianato locale.

L’Associazione Aurea Eventi, con il patrocinio del Comune di Santa Maria a Monte, organizza il “Mercatino delle Pulci e dell’Artigianato”, che si svolgerà per la prima volta domenica 15 febbraio 2026, dalle ore 9.00 alle 17.30, a Ponticelli, zona Stadio, in via Usciana.

L’appuntamento diventerà mensile, con cadenza ogni terza domenica del mese, e nasce su impulso del Sindaco Manuela Del Grande con l’obiettivo di promuovere la cultura del riuso e creare occasioni di incontro per la comunità.

"Abbiamo scelto di avviare questa sperimentazione - dichiara il Sindaco - perché il riutilizzo degli oggetti rappresenta un gesto concreto di rispetto per l’ambiente e, allo stesso tempo, un’opportunità di socialità e condivisione".

Il mercatino è rivolto in particolare ai privati cittadini interessati a vendere o scambiare oggetti, abbigliamento, accessori e manufatti artigianali non più utilizzati ma ancora in buono stato, favorendo momenti di aggregazione e scambio culturale.

Come spiega l’Associazione organizzatrice: "È un’iniziativa semplice e inclusiva, già sperimentata con successo in altri territori. Sarà la partecipazione delle persone a determinarne il futuro".

L’Amministrazione comunale invita cittadini e residenti dei Comuni limitrofi a partecipare.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte - Ufficio stampa

