Sono aperte le iscrizioni al corso di Alta Formazione ‘AI as a Medical Device’, un percorso intensivo di tre giorni dedicato all’analisi delle principali innovazioni e criticità che l’intelligenza artificiale pone nella progettazione, nella produzione e nella commercializzazione dei dispositivi medici. Il corso è organizzato dall’Istituto Dirpolis della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, sotto la guida scientifica di Andrea Parziale e Francesca Gennari. Le iscrizioni sono aperte fino a venerdì 27 febbraio 2026.

“L’intelligenza artificiale sta ridefinendo in modo profondo il settore dei dispositivi medici, incidendo sui processi di progettazione, validazione e immissione sul mercato. In questo scenario è sempre più necessario formare professionisti capaci di comprendere non solo il potenziale innovativo di queste tecnologie, ma anche il quadro normativo in continua evoluzione e le responsabilità che ne derivano, al fine di garantire sicurezza, conformità e qualità clinica” commentano i due responsabili del corso, Andrea Parziale e Francesca Gennari.

Gli obiettivi del corso

Il corso, erogato in lingua inglese, offre una panoramica aggiornata sul quadro normativo europeo di riferimento, con particolare riferimento all’European Medical Device Regulation (MDR) e all’Artificial Intelligence Act (AI Act). Il focus del corso è posto sull’analisi del rischio e sull’integrazione dei requisiti regolatori, affrontata da una prospettiva multidisciplinare che combina competenze giuridico-regolatorie, tecniche e cliniche.

A chi è rivolto

AI as a Medical device è rivolto principalmente (ma non esclusivamente) a professionisti del settore medical device, ma anche ma anche consulenti, avvocati aziendali, avvocati specializzati in diritto sanitario, ricercatori, sviluppatori di IA per applicazioni mediche ed e-health, professionisti sanitari e aziende private di tutte le dimensioni (start-up, spin-off, PMI, multinazionali). L’adozione del MDR e l’entrata in vigore dell’AI Act hanno infatti aumentato in modo significativo la complessità degli obblighi di conformità per i produttori. In particolare, i sistemi di intelligenza artificiale qualificati come i dispositivi medici (o parte di questi) sono soggetti a un doppio regime regolatorio, che richiede competenze specifiche per essere applicato in modo efficiente. Il corso intende proprio fornire strumenti analitici e metodologici per affrontare tali incertezze normative e operative, tenendo conto anche delle implicazioni economiche e cliniche che caratterizzano la pratica quotidiana.

Il programma didattico

Il corso è strutturato in tre moduli: AI e dispositivi medici: pratica clinica e sfide regolatorie; AI e dispositivi medici: prospettive tecniche; AI e dispositivi medici: responsabilità da prodotto.

Tutte le informazioni sul corso sono reperibili al seguente link: https://www.santannapisa.it/it/alta-formazione/Artificial-Intelligence-as-medical-device

