Siena, torna in carcere l'uomo accusato di aver ucciso la compagna nell'agosto 2024

È tornato in carcere l'uomo accusato di omicidio volontario per la morte a Siena, il 10 agosto 2024, della 32enne Yuleisy Ana Manyoma Casanova. La squadra mobile di Siena, su ordine della procura, ha eseguito la misura del ripristino della custodia cautelare in carcere come stabilito dal tribunale del riesame di Firenze, a seguito di appello del pm, per Luis Fernando Porras Baloy. Il reato risulta aggravato da legame affettivo e da maltrattamenti e l'esecuzione della carcerazione è stata resa nota dalla procura, dopo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per Cassazione presentato dall'uomo "avverso il predetto provvedimento cautelare".

La giovane, come ricostruito dalle indagini, fu raggiunta da uno sparo di fucile alla testa nell'appartamento dove convivevano. Il 24 novembre 2025 era iniziato il processo in corte d'Assise a Siena a carico del 26enne, che si trovava agli arresti domiciliari. La prossima udienza è fissata per il 9 febbraio, con i primi testimoni.

Notizie correlate