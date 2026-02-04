Sorpreso fuori dai domiciliari, finge di dover andare in ospedale: arrestato

Un 25enne è stato arrestato a Livorno perché sorpreso a violare gli obblighi relativi ai domiciliari. I carabinieri hanno passato al setaccio l’area compresa fra via della Padula, via Cimarosa e l’area commerciale di “Porta a Terra” e lo hanno sorpreso a bordo di un’autovettura di grossa cilindrata condotta da un suo conoscente, mentre transitava in via della Padula dicendo di doversi recare presso l’ospedale di Livorno.

In realtà non risultavano chiamate alle forze dell’ordine per avvisare dell’uscita dal domicilio, inoltre il luogo del rintraccio era lontano dall’ospedale civile di Livorno. Al termine delle formalità di rito l’uomo è stato tratto in arresto per il reato di evasione e rimesso ai domiciliari.

