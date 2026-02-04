Sp107 da Vaglia a Calenzano, risorse stanziate. Giani scrive alla sindaca metropolitana

Una lettera per annunciare alla sindaca della Città metropolitana di Firenze, Sara Funaro, l’avvenuto stanziamento di 3,2 milioni di euro per la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica della riqualificazione e messa in sicurezza della Sp107 da Vaglia a Calenzano. A scriverla il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, che ha colto l’occasione per ricordare alla sindaca metropolitana ed ai sindaci dei Comuni di Vaglia, Calenzano e San Piero e Scarperia l’importanza dell’intervento, necessario per garantire il collegamento stradale fra il Mugello e l’area pratese senza passare da Firenze.

“Sulla base degli elementi tecnico finanziari emersi negli approfondimenti di fattibilità e dai confronti di livello politico – scrive Giani – il tracciato sul quale procedere con la progettazione è quello che prevede il collegamento fra le località Ponte del Carlone e Le Croci di Calenzano, con tipologia stradale F1”.

In più occasioni il presidente ha ricordato che l’adeguamento di questa strada di competenza provinciale è prioritario anche per decongestionare la complessiva viabilità dell’area pratese, fiorentina e del Mugello.

Giani ha concluso la lettera ricordando che sarà a breve predisposto dagli uffici regionali lo schema per la sottoscrizione dell’Accordo istituzionale necessario per il trasferimento del finanziamento e l’avvio dell’iter per la progettazione.

Fonte: Regione Toscana

