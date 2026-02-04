Spaccata nella notte a Firenze: colpito un bistrot in via Campo di Arrigo

Furto con spaccata nella notte ai danni di un bistrot di via Campo di Arrigo, a Firenze. Intorno alle 2, i malviventi hanno infranto la vetrina del locale e si sono introdotti all’interno, riuscendo a sottrarre 70 euro da una cassetta metallica, prima di darsi alla fuga.

Sul posto sono intervenute le Volanti della questura, allertate tramite il 112 Nue, mentre era già presente il proprietario dell’attività. Gli investigatori sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica del colpo e individuare i responsabili.

