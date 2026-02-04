Spaccata nella notte a Firenze: colpito un bistrot in via Campo di Arrigo

Cronaca Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile

Spaccata in un bistrot di Firenze: ladri infrangono la vetrina in via Campo di Arrigo e fuggono con un bottino di soli 70 euro. Indagini in corso

Furto con spaccata nella notte ai danni di un bistrot di via Campo di Arrigo, a Firenze. Intorno alle 2, i malviventi hanno infranto la vetrina del locale e si sono introdotti all’interno, riuscendo a sottrarre 70 euro da una cassetta metallica, prima di darsi alla fuga.

Sul posto sono intervenute le Volanti della questura, allertate tramite il 112 Nue, mentre era già presente il proprietario dell’attività. Gli investigatori sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica del colpo e individuare i responsabili.

Notizie correlate

Firenze
Cronaca
4 Febbraio 2026

Il killer di Denisa tenta di evadere da Sollicciano

Vasile Frumuzache, il romeno accusato degli omicidi di prostitute tra Prato e Montecatini, ha tentato questa mattina di evadere dal carcere di Sollicciano durante l’ora d’aria. Secondo quanto riferisce il [...]

Firenze
Cronaca
3 Febbraio 2026

Senzatetto trovato morto all’Albergo Popolare di Firenze, era volontario di Fuori Binario

Un uomo fiorentino di circa sessant’anni, senzatetto, è stato trovato morto nella stanza che gli era stata assegnata all’Albergo Popolare di Firenze, in via della Chiesa, struttura pubblica di assistenza [...]

Scandicci
Cronaca
3 Febbraio 2026

Professore escluso dalla gita perché cieco: il caso a Scandicci

Jacopo Lilli, professore di quaranta anni, è stato escluso dalla gita di classe per via della sua cecità. Potrà partecipare solo se si pagherà il viaggio da solo o si [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

[mc4wp_form id=1071763]

torna a inizio pagina