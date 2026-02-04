Studente Unipi premiato da Legacoop Toscana per una tesi su vino e cooperazione

Fare squadra e valorizzare un prodotto simbolo della Toscana come il vino sugli scaffali dei punti vendita della grande distribuzione. È questo il tema al centro della tesi di laurea premiata oggi al Polo didattico San Rossore dell’Università di Pisa, al termine di una mattinata di approfondimento sull’economia cooperativa. L’iniziativa rientra nel progetto “Ateneo cooperativo” promosso da Legacoop Toscana, che a Pisa è arrivato alla sua quarta edizione.

A ricevere un contributo di 500 euro, grazie al sostegno economico di Fondazione NOI Legacoop Toscana, è stato Tommaso Magnani, laureato nel corso triennale in Viticoltura e Enologia per la tesi “Vino e GDO: analisi della gestione, delle strategie di comunicazione e di posizionamento efficace del prodotto”.

La mattinata è stata l’occasione per analizzare il modello alternativo di fare impresa e di sviluppo territoriale rappresentato dalla cooperazione, grazie alle testimonianze dirette dei protagonisti di vari settori economici. Sono intervenuti Alessia Azzarello, responsabile selezione e formazione della cooperativa sociale Arnera; Leonardo Pacini della cooperativa agricola L’Unitaria; Gianluca Brunori, del Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali dell’Università di Pisa e Andrea Borghini, direttore del Dipartimento di Scienze politiche.

“Iniziative come questa dimostrano quanto sia strategico consolidare il legame tra formazione universitaria e sistema produttivo, valorizzando il lavoro delle studentesse e degli studenti e aiutandoli a trasformare le competenze acquisite in opportunità concrete. Il progetto Ateneo cooperativo va proprio in questa direzione, creando occasioni di confronto e crescita reciproca e offrendo strumenti utili per orientarsi nel mondo del lavoro”, ha affermato Chiara Galletti, delegata per le relazioni con le imprese dell’Università di Pisa.

“Questo evento rappresenta un tassello di un percorso più ampio che, nel tempo, ha rafforzato il dialogo tra mondo accademico e cooperazione, anche attraverso tirocini e laboratori tematici che prevedono il riconoscimento di crediti formativi universitari. Un’iniziativa che vuole mostrare alle studentesse e agli studenti i diversi sbocchi professionali offerti dai molteplici settori di attività della cooperazione”, ha detto Marco Paolicchi, responsabile del progetto Ateneo cooperativo per Legacoop Toscana.

Cos’è Ateneo cooperativo

Ateneo cooperativo è un progetto promosso da Legacoop Toscana, con l’obiettivo di favorire l’incontro tra mondo accademico e cooperazione, grazie a protocolli di intesa siglati con le Università di Firenze, Pisa e Siena. Tra le misure previste figurano premi per le tesi dedicate ai temi cooperativi, percorsi di placement per l’inserimento di giovani neolaureati in cooperative già esistenti, bandi per promuovere la nascita di nuove cooperative e incontri di informazione. Maggiori dettagli sul sito legacooptoscana.coop/ateneo-cooperativo/.

Fonte: Ufficio Stampa

