Vannacci lascia la Lega, Meini: "Pagato più di altri il suo arrivo. Avrei potuto parlare"

"Più di chiunque altro ho pagato politicamente e umanamente l’arrivo di quest’uomo e le scelte che ne sono seguite". Con queste parole Elena Meini, ex capogruppo della Lega al Consiglio regionale della Toscana, commenta sui social la decisione di Roberto Vannacci di lasciare il Carroccio per proseguire il proprio impegno politico con il nuovo partito Futuro Nazionale.

Meini spiega di aver riflettuto prima di intervenire pubblicamente: "Mi sono presa 24 ore prima di commentare l’abbandono della Lega da parte di Roberto Vannacci. Perché, più di chiunque altro, ho pagato politicamente e umanamente l’arrivo di quest’uomo e le scelte che ne sono seguite"

"D’istinto avrei potuto dire molto. Ma la rabbia non è mai una buona consigliera. La politica, per me, non è un palcoscenico personale", scrive la Meini con un messaggio criptico che lascia intendere come i malumori fossero molti all'interno del Carroccio toscano.

"Io sto con Matteo Salvini. Sto con la Lega dei principi, dei valori, della coerenza. La Lega fatta di sezioni aperte, gazebo sotto la pioggia, amministratori che non mollano e militanti che ci mettono la faccia", conclude il post.

Infine, il messaggio rivolto a chi ha scelto di seguire Vannacci: "A chi va con Vannacci auguro buona strada. Io resto. Avanti. A testa alta".