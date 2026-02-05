A Carrara primo corso ingegneria digitale, Manetti: "Rafforza il territorio"

A Carrara il primo corso di laurea triennale in Ingegneria delle Tecnologie Digitali dell’Università di Pisa. Il nuovo percorso accademico nasce come iniziativa di area vasta, pensata per servire l’intera provincia di Massa-Carrara e rafforzare il legame tra formazione universitaria e tessuto produttivo locale.

Il progetto poggia su un piano economico da due milioni di euro, sostenuto da fondi pubblici e privati, con il contributo di Fondazione Marmo, dei Comuni di Massa e Carrara, della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, della Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara e dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale.

“La nascita di questo nuovo corso di laurea rappresenta un passo strategico per la Toscana - afferma l’assessore ai Rapporti con Università e centri di ricerca della Regione Toscana, Cristina Manetti - perché rafforza in modo concreto il legame tra università, imprese e comunità locali. Portare a Carrara un corso di ingegneria delle tecnologie digitali significa creare nuove opportunità di lavoro qualificato per i giovani e sostenere la crescita e l’innovazione del sistema produttivo apuano”.

“È una scelta che va nella direzione di uno sviluppo equilibrato dei territori - aggiunge Manetti - valorizzando le competenze locali e offrendo alle studentesse e studenti la possibilità di formarsi ad alto livello senza dover lasciare la propria provincia”

Fonte: Regione Toscana