Addio a Simona Stassi, Montopoli in lutto

Simona Stassi con il marito Andrea Bertolini (Foto da Facebook)

Molto conosciuta in paese, da tempo era alla guida del salone "Bizzarre Acconciature"

Giornata di lutto oggi a Montopoli in Val d'Arno per la morte di Simona Stassi, 56 anni, persona molto conosciuta e stimata sia in paese sia nel capoluogo. Da tempo era alla guida del salone “Bizzarre Acconciature”, attività che nel corso degli anni era diventata un punto di riferimento per numerosi clienti, che oggi ne ricordano la professionalità e la disponibilità.

La morte di Simona, causata da una brutta malattia, ha suscitato forte commozione anche all’interno dell’associazione benefica “Insieme per Sognare”, realtà particolarmente attiva sul territorio. Il marito di Simona, Andrea Bertolini, noto a tutti come “BertoLa”, è infatti uno dei membri storici del gruppo. La coppia si era sposata nel 2022.

Le esequie si svolgeranno sabato 7 febbraio alle ore 11 nella chiesa di Santa Maria Novella, a Marti, la frazione di Montopoli in cui è nata Simona.

