Addio a Vittorio Picchiotti, costruttore navale di Limite

Lutto nell'Empolese per la scomparsa dell'imprenditore conosciuto e apprezzato sul territorio. Per anni ha portato avanti la secolare tradizione di famiglia

È scomparso all'età di 95 anni Vittorio Picchiotti, imprenditore di origini limitesi che abitava a Empoli, conosciuto e apprezzato su tutto il territorio. Per anni ha portato avanti la secolare tradizione di famiglia nella cantieristica navale a Limite.

Per molto tempo alla guida dell'azienda Cantiere Navale Arno, lo sviluppo del settore a Limite sull'Arno ha fatto la storia e per la sua importanza è stato oggetto anche di approfondimenti. Nato secoli fa sulle rive dell'Arno come produttore di barche fluviali il cantiere, tra i più importanti, ha dato origine anche a velieri e motoscafi: uno sviluppo ripercorso qualche anno fa agli incontri al Museo del Vetro di Empoli, ma anche dal Museo Remiero. Proprio quest'ultimo ha affidato sulla sua pagina social un ricordo, accompagnato da fotografie che raccontano la figura di Picchiotti: "I musei sono luoghi di comunità, luoghi importanti che ci permettono di "fare storia" ed è per questo che anche una brutta notizia come quella arrivata oggi, della morte del costruttore navale limitese Vittorio Picchiotti ci sollecita subito a fare per non dimenticare" scrivono dal Museo Remiero, esprimendo cordoglio alla famiglia, "ci stringiamo vicini con le nostre sentite condoglianze a tutti i suoi cari" ricordando inoltre l'approfondimento citato a Empoli, "fu un bellissimo pomeriggio in cui parlammo della straordinaria storia della nautica limitese".

Lutto su tutto il territorio Limitese, Empolese e non solo, per la scomparsa di Picchiotti che lascia la moglie Licia, i figli Elisabetta, Lorenzo e Chiara e i nipoti Irene, Nicola, Rebecca, Giorgia e Vittorio. I funerali si terranno oggi, giovedì 5 febbraio, alle ore 15 nella Chiesa dello Spirito Santo a Serravalle di Empoli.

