Al Circolo Arci di Pagnana, festa di carnevale per bambini

Sabato 14 febbraio il Circolo Arci di Pagnana apre le sue porte a un pomeriggio di musica, colori e tanta allegria. L’associazione I Gufi, in collaborazione con l’azienda empolese Lapi Gelatine, organizza una Festa di carnevale per bambini aperta a tutti e totalmente gratuita.

L’evento è in programma dalle 16,30 alle 18,30 presso il Circolo Arci Pagnana (Via della Motta, 276). L’invito è quello di mascherarsi e tenersi pronti per una giornata di divertimento spensierato!

Tanti giochi, musica e attività saranno guidati dalle operatrici di Pallina animation.

È previsto anche un premio per la maschera più buffa e una merenda dolce e salata per tutti i partecipanti.

L’iniziativa, aperta a tutti, è stata pensata per far divertire i bambini e creare un momento di aggregazione per le famiglie.

“Un’occasione semplice ma significativa per condividere tempo insieme e sentirsi parte attiva del territorio che ci accoglie ogni giorno”, commentano da Lapi Gelatine, che sostiene da tempo le attività ricreative e ludiche organizzate dalla comunità di Pagnana.

Per info: Chiara 3312084854 / Sara 3406750735

Fonte: Ufficio stampa