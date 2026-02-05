Al liceo Marconi di San Miniato un incontro di sensibilizzazione sulla prevenzione del tumore al seno

Nella mattinata di mercoledì 4 febbraio 2026 si è svolto, al Liceo Marconi di San Miniato, l'incontro dedicato alla prevenzione del tumore al seno, promosso dal Rotary Club di Santa Croce sull’Arno – Comprensorio del cuoio, in collaborazione con l‘Unità operativa di Senologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana e rivolto alla scolaresca e al corpo docente del Liceo. L’iniziativa ha rappresentato un significativo momento di educazione alla salute, con l’obiettivo di diffondere una maggiore consapevolezza su una patologia che colpisce un numero sempre elevato di donne, ma talvolta anche maschi.

Ospite e relatore dell’evento è stato il dottor Matteo Ghilli, direttore dell’Unità Operativa di Senologia, che ha saputo coinvolgere i presenti con un intervento chiaro, scientificamente rigoroso e al tempo stesso accessibile. Nel corso della sua esposizione, il dott. Ghilli ha illustrato i principali segni premonitori del tumore al seno, sottolineando l’importanza della diagnosi precoce come strumento fondamentale per aumentare le possibilità di cura e guarigione.

Particolare attenzione è stata dedicata alle tecniche di autopalpazione, spiegate in modo semplice e pratico, affinché ogni studente possa imparare a conoscere il proprio corpo, monitorarne i cambiamenti e rivolgersi tempestivamente a uno specialista in caso di anomalie. Un messaggio forte e chiaro, che ha posto l’accento sull’importanza della prevenzione fin dalla giovane età.

L’incontro ha suscitato grande interesse e partecipazione, dimostrando quanto sia fondamentale portare temi di educazione sanitaria all’interno delle scuole.

Il progetto oramai alla sua quarta edizione nacque da una proposta della dottoressa Rossella Conti, socia del Club e porta il suo nome per commemorare la figura e l’impegno che l’hanno contraddistinta fino alla sua prematura scomparsa ed a Lei il Club rivolge il più sentito ringraziamento.

Il Rotary Club che con questa iniziativa ha confermato il costante impegno nel promuovere progetti di valore sociale, rivolge un caloroso ringraziamento al Dott. Ghilli per la grande sensibilità e professionalità.

Un sincero ringraziamento è rivolto anche alla dirigenza ed al corpo docente del Liceo Marconi per la collaborazione organizzativa ma anche perché ancora una volta si rivela un ambiente attento alla formazione completa dei propri studenti, non solo sul piano culturale ma anche umano e civile.

