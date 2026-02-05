Al via il completamento delle opere esterne del nuovo asilo nido "Zerocentoventi"

Prosegue con continuità e visione strategica l’impegno dell’Amministrazione Comunale di Santa Maria a Monte nel potenziamento dei servizi per la prima infanzia.

È stato infatti avviato l’iter per la realizzazione delle opere esterne del nuovo asilo nido comunale “Zerocentoventi”, nella località di San Sebastiano. L’intervento, complementare ai lavori già aggiudicati per la riconversione dell’edificio esistente, riguarda un’area di circa 3.000 metri quadrati circostante il fabbricato, collocato in posizione panoramica sul poggio prospiciente il centro storico. Il nido accoglierà 42 bambini nella fascia 0–2 anni, rispondendo concretamente alla crescente domanda di servizi educativi nel territorio.

I lavori prevedono la realizzazione di nuovi parcheggi a servizio del nido e della cittadinanza, adeguamenti alla viabilità locale per garantire sicurezza e fluidità, un ampio spazio esterno progettato per le attività educative, in linea con la normativa regionale e fruibile anche dai residenti al di fuori dell’orario scolastico.

Particolare attenzione sarà dedicata alla sicurezza dei cantieri, in considerazione della parziale concomitanza dei lavori interni ed esterni, e alla piena accessibilità degli spazi per famiglie, operatori e utenti. Per questo intervento, il Comune ha già stanziato 210 mila euro, a cui si aggiungono ulteriori 200 mila euro per la realizzazione dell’area a parcheggio, segno di un investimento strutturale e lungimirante a favore della comunità.

"Si tratta di un passo importante – dichiara il Sindaco Manuela Del Grande - che conferma la volontà di restituire piena funzionalità a un immobile strategico, trasformandolo in un presidio educativo moderno e accessibile. Il nuovo asilo nido non solo risponde a un’esigenza reale delle famiglie, ma valorizza l’intero quartiere, restituendo qualità urbana e servizi concreti".

Con l’avvio delle opere esterne, l'Amministrazione Comunale consolida una precisa scelta politica a favore della famiglia, della qualità dell’educazione e di un modello di sviluppo territoriale fondato su infrastrutture pubbliche efficienti e inclusive.

