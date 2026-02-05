Arci Empolese Valdelsa in lutto: è scomparso Alessandro Salvadori

Se ne è andato Alessandro Salvadori nella mattinata di giovedì 5 febbraio. In passato è stato presidente della Casa del Popolo di Monterappoli, frazione di Empoli, oltre che consigliere del Circolo Arci.
Da venerdì 6 febbraio alle 14 sarà esposto alle Cappelle del Commiato dell’ospedale San Giuseppe di Empoli e sabato mattina alle 11 si terranno le esequie nella Chiesa di San Lorenzo di Monterappoli.
"È con profonda tristezza che salutiamo un compagno vero" scrive l'Arci Empolese Valdelsa.
