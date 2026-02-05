Annullato il ricevimento libero del sindaco di Empoli giovedì 12 febbraio

I colloqui riprenderanno regolarmente giovedì 19 febbraio, sempre in orario dalle 10 alle 12
Giovedì 12 febbraio 2026, il ricevimento libero del sindaco Alessio Mantellassi non sarà effettuato. I colloqui con il primo cittadino riprenderanno poi giovedì 19 febbraio in orario dalle 10 alle 12: per chi vorrà parlare con il sindaco per questioni semplici e di facile soluzione, dovrà recarsi sempre al primo piano del palazzo comunale di via del Papa, 41, aspettando il proprio turno in ordine di arrivo.
Mentre per le situazioni più complesse, che richiedono più tempo, il ricevimento sarà su appuntamento da concordare con la Segreteria del Sindaco, telefonando al numero 0571 757148 oppure tramite e-mail: segr.sindaco@comune.empoli.fi.it
Per tutte le informazioni, consultare la pagina dedicata sul sito internet del Comune di Empoli al link: https://bit.ly/4bjctGK
Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa
