Anziana morta in casa nel Chianti: arrestate nipote e complice per omicidio e rapina

La morte di Franca Genovini, 85 anni, trovata senza vita il 7 agosto 2024 nella propria abitazione di Castellina in Chianti, nel Senese, si trasforma in un caso di omicidio aggravato e rapina. I carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, disposta dal gip di Siena, nei confronti di due donne, una 37enne senese – nipote della vittima – e una 25enne della provincia di Venezia.

In un primo momento il decesso dell’anziana era stato attribuito a un malore, ma la procura di Siena ha successivamente approfondito gli accertamenti fino alla svolta investigativa culminata con gli arresti.

Le due indagate sono accusate di omicidio aggravato dalla premeditazione, dal nesso teleologico e, per una di loro, dal vincolo familiare. Contestata anche la rapina pluriaggravata, con l’impossessamento di gioielli in oro per oltre 6.000 euro, 3.000 euro in contanti, una carta Postamat e altri beni della vittima.

Secondo quanto emerso dalle indagini, gli ori sarebbero stati ceduti a un compro oro di Poggibonsi, configurando l’ipotesi di autoriciclaggio, mentre la carta sarebbe stata utilizzata per prelievi di denaro in uffici postali del Veneto. Alla 37enne viene inoltre contestata la calunnia nei confronti di due cittadini macedoni, accusati ingiustamente con una presunta simulazione di reato.

Sulla vicenda il procuratore Andrea Boni ha annunciato una conferenza stampa prevista per domani 6 febbraio alle ore 12 presso il comando provinciale dei carabinieri di Siena, dove saranno illustrati ulteriori dettagli dell’operazione.

Domani è prevista una conferenza stampa della procura di Siena.