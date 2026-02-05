Aperture straordinarie per sostituire le carte d'identità cartacee a Cerreto Guidi

Le Carte d’identità cartacee cesseranno la loro validità legale dal prossimo 3 agosto (indipendentemente dalla data di scadenza riportata sulla Carta stessa), poiché non in grado di soddisfare le norme minime di sicurezza informatica. Per facilitare il passaggio alla C.I.E. (carta di identità elettronica) dei cittadini cerretesi in possesso della carta d’identità cartacea, il servizio Anagrafe del Comune ha predisposto un piano straordinario di aperture ad accesso libero (quindi senza necessità di prenotazione).

Le prime aperture saranno effettuate nei mesi di febbraio e marzo, nei seguenti giorni ed orari:

FEBBRAIO:

Mercoledì 11/02/2026 dalle 14,30 alle 18,30;

Mercoledì 18/02/2026 dalle 14,30 alle 18,30;

Mercoledì 25/02/2026 dalle 14,30 alle 18,30;

Sabato 28/02/2026 dalle 09,00 alle 18,00;

MARZO:

Mercoledì 04/03/2026 dalle 14,30 alle 18,30;

Sabato 14/03/2026 dalle 09,00 alle 18,00;

Lunedì 16/03/2026 dalle 14,30 alle 18,30;

Giovedì 19/03/2026 dalle 14,30 alle 18,00;

Le aperture straordinarie saranno dedicate ai cittadini residenti a Cerreto Guidi (circa 1.400), in possesso di carta di identità cartacea, anche se in corso di validità, e che devono ottenere la C.I.E., mentre non saranno rilasciate altre tipologie di certificati anagrafici.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio Stampa

