Asfaltatura in Via Provinciale Fiorentina a Fucecchio, modifiche alla viabilità

Si rende noto che, in esecuzione dell’Ordinanza Dirigenziale n. 15 del 05/02/2026, a decorrere dal 9 febbraio 2026 e fino al 12 febbraio 2026, e comunque sino al termine dei lavori, saranno adottate modifiche temporanee alla circolazione stradale su Via Provinciale Fiorentina, al fine di consentire l’esecuzione dei lavori di asfaltatura su questa essenziale arteria stradale.

L’intervento riveste particolare importanza in quanto finalizzato al miglioramento delle condizioni del manto stradale e, conseguentemente, alla sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, oltre che alla riqualificazione complessiva dell’arteria interessata.

Nel periodo indicato sarà istituito un senso unico alternato regolato da movieri su Via Provinciale Fiorentina, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via di Fucecchiello e l’incrocio con Via delle Confina.

La segnaletica stradale temporanea sarà installata, mantenuta e rimossa a cura della ditta esecutrice dei lavori, nel rispetto della normativa vigente.

Si invita la cittadinanza a prestare la massima attenzione alla segnaletica temporanea e a collaborare al fine di limitare i disagi derivanti dall’esecuzione degli interventi programmati.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa