AVS: "Solidarietà dal PD per attacco Lega-FI, ci aspetteremmo lo stesso dal Sindaco"

carmine aliberti
Carmine Aliberti

Così in una nota: "Chiaro il vostro orientamento politico. Signor Sindaco la destra e la sinistra esistono, sono essenza di uno stile di vita"

Dopo il "violento attacco verbale da parte di FI e Lega Certaldo", AVS "ringrazia il PD, che per primo ci ha espresso tutta la sua solidarietà", ma non nasconde tutto il suo disappunto per il silenzio della Giunta e le altre liste in consiglio comunale: "Ci saremmo aspettati uno stesso comportamento dalle liste civiche presenti in Consiglio Comunale e dal Sindaco, che rappresenta tutti i cittadini di Certaldo e maggiormente noi di AVS presenti in Consiglio Comunale. Vi ringraziamo lo stesso, ci avete reso perfettamente chiaro quale è il vostro disegno ed orientamento politico. Egregio signor Sindaco la destra e la sinistra esistono, non sono vetuste categorie, ma l’essenza stessa di uno stile di vita", così in una nota Carmine Aliberti di Si AVS Certaldo dopo il duro attacco di Lega e Fi che chiedeva al Sindaco e alla Giunta di isolare il partito.

"Tante sono state le manifestazioni di solidarietà e stima - conclude la nota - molti cittadini ci hanno fatto capire che si può ancora sperare e fare una buona politica, quella politica fatta di ascolto, di donne e uomini che ogni giorno animano la politica della sinistra ecologista del nostro paese. Che le destre non provino mai più ad infangare e delegittimare la nostra azione politica".

