Riparte il cantiere a Certaldo agli ex Magazzini Aeronautica

L’intervento, finanziato dal PNRR, entra nella fase operativa dopo il ritrovamento di residui di idrocarburi. L’obiettivo è la messa in sicurezza totale dell’area e la rigenerazione urbana del comparto.

Riprendono a pieno ritmo i lavori presso il lotto 4 dei magazzini “Ex Aeronautica” a Certaldo. L’area, inserita nel più ampio Progetto PINQUA (Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare), si appresta a vivere una fase cruciale che coniuga il recupero architettonico con una profonda operazione di bonifica ambientale.

La ripresa dei lavori e la bonifica

La sospensione temporanea del cantiere si era resa necessaria a seguito del ritrovamento di tracce di idrocarburi nel sottosuolo. In conformità con le normative vigenti e a tutela della salute pubblica, il Comune ha predisposto un progetto di messa in sicurezza permanente esteso a tutto il comparto. Questa nuova fase permetterà di restituire alla cittadinanza un’area completamente bonificata, sicura e priva di contaminazioni pregresse, garantendo la piena fruibilità dei futuri spazi.

Contestualmente, entro la fine del mese di febbraio verranno completati anche tutti gli altri lotti dell’intervento, consentendo il pieno avanzamento dell’intero progetto PINQUA nell’area degli ex Magazzini Aeronautica.

I lavori riguarderanno inoltre l’installazione e il collaudo del nuovo ascensore, che consentirà di rendere pienamente accessibile il palazzo che ospita la sede dell’Associazione Polis, migliorando concretamente l’accessibilità degli spazi e l’inclusione delle persone con disabilità.

Rigenerazione urbana e accessibilità

Il recupero degli ex magazzini rappresenta un tassello fondamentale della strategia di rigenerazione urbana promossa dall’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa. Finanziato con i fondi del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e sostenuto dal Ministero delle Infrastrutture e dalla Regione Toscana, il progetto PINQUA punta a: ridurre il disagio abitativo tramite il potenziamento dell’edilizia sociale; riusare spazi dismessi per evitare nuovo consumo di suolo; promuovere sostenibilità e inclusione, trasformando aree degradate in luoghi vivi per la comunità.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa