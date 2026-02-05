Carnevale di Viareggio, protesta di Italian Horse Protection sugli spettacoli equestri

Polemica sul Carnevale di Viareggio dopo l’esibizione di alcuni cavalli durante il primo corso mascherato. In una nota, Italian Horse Protection (Ihp) afferma che "domenica scorsa, in occasione del primo corso mascherato di apertura del Carnevale di Viareggio, è andato in scena un penoso spettacolo di cavalli costretti a esibirsi sull'asfalto, in una sfilata che voleva essere divertente ma che si è trasformata in una scena di puro abuso".

Secondo l’associazione, il Comune avrebbe ingaggiato un gruppo che propone esibizioni equestri circensi, e "i cavalli sono stati costretti a esibirsi sull'asfalto con movimenti innaturali e forzati, persino a camminare su due gambe, come si vede in un video che circola in rete".

Il presidente di Ihp Sonny Richichi sottolinea che "sono spettacoli che la maggior parte dell'opinione pubblica non vorrebbe più vedere" e che, per gli animali, si tratta di "mero sfruttamento che si può tradurre anche in sofferenza e in danni alle articolazioni".

Pur riconoscendo che "il Carnevale di Viareggio è una manifestazione straordinaria di creatività e intelligenza che ogni anno stupisce per il livello artistico e la satira pungente", l’associazione evidenzia che "il rispetto per tutti gli esseri viventi sia dovuto, anche solo per coerenza etica e intellettuale".

Ihp annuncia quindi di aver "invitato i cittadini a scrivere direttamente al sindaco per protestare, in modo educato e garbato, ma fermo, affinché queste scene avvilenti non si ripetano".