Con le forti piogge che stanno colpendo la Toscana negli ultimi giorni, arrivano anche i primi danni del maltempo nell'Empolese Valdelsa: nella notte tra il 3 e il 4 febbraio, in via del Vallone a Castelfiorentino, una parete di terra sul ciglio sinistro della strada è franata, bloccando temporaneamente la circolazione. A darne notizia è stata la sindaca di Castelfiorentino, Francesca Giannì, che tramite un post sui social ha aggiornato la cittadinanza sullo stato dei lavori fino alla completa riapertura della strada, avvenuta nelle ore successive del 4 febbraio.

"Stanotte si è verificato un movimento franoso di terra sul ciglione lato sinistro di via del Vallone, circa un metro di spessore di coltre di terreno vegetale per una lunghezza di 15 metri, all’altezza del civico 13 -, ha spiegato Giannì -. I nostri mezzi sono a lavoro (e ormai a buon punto) per liberare la strada e transennare il ciglione, sulla parte pubblica. Ulteriori verifiche sono in corso per la parte sommitale del fronte dello smottamento".

Per chiarire ogni dubbio, la sindaca ha precisato che il terreno interessato, di proprietà privata, non è abbandonato e che "sono stati effettuati voli con drone per verificare lo smottamento dall’alto". Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco, Polizia Municipale e operai comunali, impegnati a liberare la carreggiata e mettere in sicurezza la zona pubblica. Durante i lavori, Giannì ha invitato i cittadini a percorrere in alternativa via di Cabbiavoli.

Dopo le operazioni di rimozione e ripulitura, la strada è stata riaperta con senso unico alternato provvisorio, per consentire il completamento della messa in sicurezza. "Verranno poi effettuati i dovuti passaggi con il privato", conclude la sindaca.

