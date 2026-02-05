Castelfiorentino, frana in via del Vallone: strada riaperta con senso unico alternato

Attualità Castelfiorentino
Condividi su:
Leggi su mobile
Fonte: FB Francesca Giannì

La parete di terra, lunga 15 metri, ha bloccato la circolazione, ripristinata parzialmente nelle ore successive. La sindaca Giannì: "Non è un terreno abbandonato. Effettueremo i dovuti passaggi con il privato"

Con le forti piogge che stanno colpendo la Toscana negli ultimi giorni, arrivano anche i primi danni del maltempo nell'Empolese Valdelsa: nella notte tra il 3 e il 4 febbraio, in via del Vallone a Castelfiorentino, una parete di terra sul ciglio sinistro della strada è franata, bloccando temporaneamente la circolazione. A darne notizia è stata la sindaca di Castelfiorentino, Francesca Giannì, che tramite un post sui social ha aggiornato la cittadinanza sullo stato dei lavori fino alla completa riapertura della strada, avvenuta nelle ore successive del 4 febbraio.

"Stanotte si è verificato un movimento franoso di terra sul ciglione lato sinistro di via del Vallone, circa un metro di spessore di coltre di terreno vegetale per una lunghezza di 15 metri, all’altezza del civico 13 -, ha spiegato Giannì -. I nostri mezzi sono a lavoro (e ormai a buon punto) per liberare la strada e transennare il ciglione, sulla parte pubblica. Ulteriori verifiche sono in corso per la parte sommitale del fronte dello smottamento".

Per chiarire ogni dubbio, la sindaca ha precisato che il terreno interessato, di proprietà privata, non è abbandonato e che "sono stati effettuati voli con drone per verificare lo smottamento dall’alto". Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco, Polizia Municipale e operai comunali, impegnati a liberare la carreggiata e mettere in sicurezza la zona pubblica. Durante i lavori, Giannì ha invitato i cittadini a percorrere in alternativa via di Cabbiavoli.

Dopo le operazioni di rimozione e ripulitura, la strada è stata riaperta con senso unico alternato provvisorio, per consentire il completamento della messa in sicurezza. "Verranno poi effettuati i dovuti passaggi con il privato", conclude la sindaca.

Frana_Castelfiorentino_via_Vallone_3_4_febbraio_2026 (5)

Fonte: FB Francesca Giannì

Frana_Castelfiorentino_via_Vallone_3_4_febbraio_2026 (4)

Fonte: FB Francesca Giannì

Frana_Castelfiorentino_via_Vallone_3_4_febbraio_2026 (3)

Fonte: FB Francesca Giannì

Frana_Castelfiorentino_via_Vallone_3_4_febbraio_2026 (2)

Fonte: FB Francesca Giannì

Frana_Castelfiorentino_via_Vallone_3_4_febbraio_2026 (1)

Fonte: FB Francesca Giannì

Notizie correlate

Castelfiorentino
Attualità
5 Febbraio 2026

Sopralluogo della vicepresidente Metrocittà Donnini all'Enriques di Castelfiorentino

Emma Donnini, Sindaca di Fucecchio e consigliera delegata della Città Metropolitana di Firenze per l'edilizia nell'Empolese Valdelsa, si è recata mercoledì all'Istituto superiore Enriques di Castelfiorentino per un sopralluogo insieme [...]

Castelfiorentino
Attualità
4 Febbraio 2026

Riparazione sulla rete idrica a Castelfiorentino: dove mancherà l'acqua

Acque comunica che, per effettuare lavori di riparazione urgenti sulla rete idrica nel comune di Castelfiorentino, domani giovedì 5 febbraio dalle ore 8 alle 13, sarà necessario sospendere l’erogazione idrica [...]

Empoli
Attualità
31 Gennaio 2026

Dai ragazzi di Cerbaiola mosaici al centro La Ginestra

I ragazzi del centro di Cerbaiola stanno per donare  al centro La Ginestra di Castelfiorentino dei mosaici per un gesto sociale di rilevanza. Si tratta di  mosaici artistici realizzati principalmente [...]



Tutte le notizie di Castelfiorentino

<< Indietro

[mc4wp_form id=1071763]

torna a inizio pagina