Confcooperative Toscana e Regione a confronto: "Prevenire le crisi aziendali sia la priorità"

Economia e Lavoro Toscana
Condividi su:
Leggi su mobile
Nelle foto, da sinistra: Tommaso Carriero, Valerio Fabiani e Lorenzo Giuntini

"La Toscana ha bisogno di politiche industriali capaci di anticipare le crisi e di accompagnare processi di reindustrializzazione che mettano al centro lavoro, territori e filiere produttive”.

A dirlo è Lorenzo Giuntini, vicepresidente di Confcooperative Toscana e presidente del settore Lavoro e Servizi, dopo l’incontro che si è svolto oggi in Regione con Valerio Fabiani, consigliere speciale del presidente Eugenio Giani per le crisi industriali.

"Il confronto in Regione è stato l’occasione per avviare una convergenza concreta sui temi della deindustrializzazione, del rilancio del comparto produttivo e delle possibili sinergie tra mondo cooperativo e istituzioni", spiega Giuntini.
"La prevenzione delle crisi d’impresa deve diventare un asse strutturale delle politiche regionali – aggiunge il vicepresidente di Confcooperative Toscana – per evitare la perdita di competenze, occupazione e presidio produttivo, soprattutto nei territori più fragili".

“Ringrazio Confcooperative per l'invito - dice Valerio Fabiani - e per il confronto interessante che abbiamo avuto. Credo nel ruolo dei corpi intermedi e penso che le associazioni di categoria così come le organizzazioni sindacali possano giocare un ruolo fondamentale insieme alle istituzioni in questa fase storica molto complicata dal punto di vista industriale ed economico".

"In questo quadro la cooperazione può svolgere un ruolo decisivo – conclude Giuntini – offrendo strumenti concreti per la continuità aziendale, la riconversione produttiva e la salvaguardia del lavoro, anche nei contesti di maggiore difficoltà".

Fonte: Confcooperative Toscana - Ufficio Stampa

Notizie correlate

Toscana
Cronaca
5 Febbraio 2026

Maltempo Toscana, codice giallo per pioggia e vento per venerdì 6 febbraio

Una perturbazione proveniente da ovest interesserà la Toscana tra la notte di giovedì 5 e venerdì 6 febbraio, portando pioggia e vento. La Sala operativa della protezione civile regionale ha [...]

Toscana
Economia e Lavoro
5 Febbraio 2026

Infortuni sul lavoro in Toscana, Cgil: "Formazione sia continua"

Sono usciti i dati INAIL sugli infortuni e in Toscana si vedono risultati a macchia di leopardo. Gli infortuni nel corso del 2025 sono scesi dello 0.91%, siamo passati da [...]

Toscana
Attualità
4 Febbraio 2026

Ortofrutta, oltre 2 milioni alle organizzazioni toscane di produttori per interventi mirati

Sono oltre 2 milioni i contributi Ue per il 2026 che, con l’approvazione dei programmi operativi da parte della Regione Toscana, le organizzazioni di produttori ortofrutticole toscane potranno destinare a [...]



Tutte le notizie di Toscana

<< Indietro

[mc4wp_form id=1071763]

torna a inizio pagina