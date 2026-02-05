Confesercenti Certaldo si rinnova: Barbara Lotti eletta presidente

Prosegue con l’assemblea del Comune di Certaldo la fase elettiva 2026 di Confesercenti Firenze per il rinnovo dei Quartieri, Comuni, Coordinamenti del Sistema Confesercenti. La nuova Presidenza del Comune di Certaldo è composta da Franco Brogi, Andrea Casini, Brenta Marconcini, Pasquale La Rossa, Lido Orsi e Luca Veneruso. Per quanto riguarda la figura del Presidente è stata nominata Barbara Lotti.

Barabara Lotti è titolare del negozio Sisley in Via II Giugno a Certaldo. Durante l’assemblea elettiva la neo eletta Presidente Barbara Lotti, nella sua relazione ha ringraziato i presenti per la fiducia accordata e ha tracciato una breve analisi circa lo stato attuale del territorio, dedicando spazio alle azioni da portare avanti in futuro nell’interesse dell’intero Comune.

“Desidero ringraziare tutti i colleghi per la fiducia che hanno riposto nei miei confronti; mi impegnerò, nel corso del mio mandato, per portare avanti le questioni rilevanti per il Comune che rappresento. – ha affermato Barbara Lotti Presidente Confesercenti Certaldo – Assumo questo incarico con la consapevolezza che Certaldo sta vivendo una fase di grandi opportunità e, al contempo, di sfide delicate. Se da un lato il turismo e i grandi eventi come Mercantia e Boccaccesca confermano la nostra vocazione di eccellenza, dall’altro dobbiamo agire con urgenza per sostenere il commercio del centro cittadino, messo alla prova dai lunghi lavori di riqualificazione”.

Nel corso del confronto sono emersi tematiche che riguardano il territorio. A partire dal ruolo dei grandi eventi come motore economico. Confesercenti continuerà a garantire la qualità di appuntamenti identitari come Boccaccesca, rassegna curata direttamente dall'associazione su incarico dell'Amministrazione, e a sostenere pilastri dell’intrattenimento come Mercantia e Certaldo in Fermento, che è ormai punto di riferimento estivo per l'intera area.

Vi è, inoltre, la consapevolezza della necessità di tutelare il cuore commerciale della città bassa. Il protrarsi dei lavori di riqualificazione in via II Giugno e piazza Boccaccio ha messo a dura prova la tenuta delle attività esistenti. Per questo, l'Associazione solleciterà uno sforzo straordinario e condiviso con l’amministrazione per sostenere le imprese storiche e creare incentivi per le nuove aperture.

L’obiettivo per i prossimi anni è una promozione costante e capillare del centro cittadino. Attraverso una sinergia sempre più stretta con l'Amministrazione Comunale e il Centro Commerciale Naturale (CCN), la nuova Presidenza metterà in campo un fitto calendario di iniziative per far sì che Certaldo sia non solo una meta turistica d’eccellenza, ma un luogo vivo e dinamico per le imprese e i cittadini.

“Il mio impegno sarà quello di lavorare fianco a fianco con l'Amministrazione e il CCN per far sì che la bellezza dei nostri spazi si traduca in benefici concreti per le imprese, anche favorendo il collegamento tra il centro storico basso e quello alto. – conclude la Presidente Lotti.

Fonte: Confesercenti Firenze

