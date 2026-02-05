Consiglio comunale di Certaldo: seduta dedicata a bilancio, pianificazione e politiche sociali

Il Consiglio comunale di Certaldo si è riunito lo scorso 2 febbraio 2026 per una seduta dedicata a temi centrali per il futuro del territorio, dallo sviluppo urbano alla tutela ambientale, passando per sicurezza, sport e politiche sociali. I lavori si sono concentrati su una serie di atti che delineano le linee di intervento dell’Amministrazione per i prossimi anni.

Tra i punti principali all’ordine del giorno, la prima variazione al Bilancio preventivo 2026–2028. Durante la discussione sono stati illustrati interventi ritenuti strategici, in particolare la digitalizzazione dell’archivio comunale, resa possibile grazie all’ottenimento di nuovi fondi del PNRR, e il rifacimento del fondo della piscina olimpica esterna. Quest’ultimo intervento è finalizzato alla risoluzione delle perdite d’acqua riscontrate e i lavori sono programmati per la primavera, così da consentire la regolare apertura dell’impianto nella stagione estiva.

Ampio spazio è stato dedicato anche al Piano Strutturale Intercomunale. Il Consiglio ha approvato le controdeduzioni alle osservazioni presentate da cittadini ed enti pubblici, illustrate dall’architetto Yuri Lippi. L’atto conferma il valore del PSI come strumento di pianificazione strategica condiviso con i Comuni di Castelfiorentino, Gambassi Terme e Montaione, con l’obiettivo di costruire una visione coordinata della Valdelsa orientata alla tutela ambientale, allo sviluppo sostenibile, alla rigenerazione urbana e al rafforzamento delle infrastrutture nel medio-lungo periodo, con un orizzonte di 15-20 anni.

Nel corso della seduta è stato inoltre approvato un ordine del giorno a sostegno della certezza della pena e delle Forze dell’Ordine. Il documento, integrato da un emendamento della maggioranza, impegna l’Amministrazione a promuovere iniziative di confronto sui temi della legalità e dell’effettività delle sanzioni, evidenziando la necessità di investimenti strutturali nel sistema giudiziario per garantire l’applicazione delle pene, contrastare il sovraffollamento carcerario e rispettare il principio costituzionale della funzione rieducativa della detenzione.

Via libera infine alla mozione per l’adesione al progetto regionale “Cari Genitori – La Partita Applaudita”, proposta da Partito Democratico, Sarà Certaldo e Alleanza Verdi Sinistra. L’iniziativa mira a sensibilizzare le famiglie e il pubblico degli impianti sportivi, invitando a sostenere i giovani atleti esclusivamente con l’applauso, come strumento per contrastare comportamenti aggressivi sugli spalti e promuovere rispetto, correttezza ed educazione nello sport giovanile.

Per quanto riguarda gli esiti delle votazioni, il verbale della seduta del 20 dicembre 2025 è stato approvato. Le variazioni al Bilancio preventivo 2026–2028 hanno ottenuto dieci voti favorevoli, cinque contrari e un’astensione. Il punto relativo al PSI per l’area “Gamb.2 – Bagni di Mommialla” è stato approvato con dieci voti favorevoli e cinque astensioni. L’ordine del giorno sul sostegno alle Forze dell’Ordine e la mozione sul progetto sportivo sono stati infine approvati all’unanimità.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa

