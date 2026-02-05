Cultura, l’assessora Manetti a Cortona e Pienza

Prosegue il tour in Toscana dell’assessora alla cultura Cristina Manetti. Dopo Pieve Santo Stefano, venerdì 6 febbraio Manetti sarà a Cortona e Pienza, e nelle prossime settimane toccherà città e borghi dell'intero territorio regionale. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale materiale e immateriale e rafforzare il ruolo della cultura come leva di coesione sociale e sviluppo dei territori. "Cortona e Pienza – spiega l’assessora Manetti- rappresentano in modo emblematico una Toscana in cui la cultura è profondamente intrecciata con la storia, l’identità e la vita delle comunità. La nostra è una regione in cui la cultura è diffusa, viva e radicata nei luoghi, e proprio per questo può diventare un volano fondamentale per le economie locali". Il tour si inserisce nelle politiche regionali per una cultura accessibile, inclusiva e partecipata, capace di generare valore anche sul piano economico, sostenendo il turismo culturale, le filiere locali e nuove opportunità di lavoro, in particolare nei borghi e nelle aree interne.

L’assessora, domani 6 febbraio, sarà alle 1 a Cortona in piazza dove incontrerà il sindaco Luciano Meoni, il direttore e i vertici del Museo dell’Accademia Etrusca e della Città di Cortona (Maec); la riunione proseguirà poi nel palazzo del Comune e si parlerà dell’organizzazione della mostra per celebrare Gino Severini. Nel pomeriggio, dalle 15 Manetti sarà a Pienza dove incontrerà la vicesindaca Angela Vegni, rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni cittadine.

“Gli incontri previsti nelle diverse località della nostra regione- conclude Manetti- sono momenti di ascolto e confronto con amministratori, operatori culturali, associazioni e cittadinanza, con l’obiettivo di costruire politiche culturali che diano gambe a progetti condivisi e voluti dai territori”.

Fonte: Regione Toscana