Donati all’ospedale di Campostaggia un ecografo portatile e due poltrone per prelievi

Nella mattinata di oggi l’ospedale di Campostaggia ha ricevuto in dono dal Comando provinciale di Siena della Guardia di Finanza e dall’Associazione Valdelsa Donna due poltrone per prelievi e un ecografo portatile per il posizionamento degli accessi venosi. L’acquisto degli oggetti è stato possibile grazie anche a una raccolta fondi che ha coinvolto la compagnia teatrale “I Finanziattori”, composta dai finanzieri del Comando provinciale di Prato.

Le due poltrone per prelievi saranno usate dall’Oncologia medica, mentre l’ecografo portatile, sarà a disposizione di tutto l’ospedale, con la possibilità di impiegarlo anche sul territorio, ad esempio per visite a domicilio.

Alla cerimonia, che si è svolta nell’auditorium “Carlo Buffi”, hanno partecipato per l’Asl Toscana sud est: il direttore generale Marco Torre, la direttrice sanitaria Barbara Innocenti, la direttrice del presidio Lucia Grazia Campanile, il direttore dell’Oncologia medica di Campostaggia Angelo Martignetti e la coordinatrice infermieristica dell’Oncologia medica di Campostaggia Clotilde Fratarcangeli. Presenti anche la presidente della Società della salute Alta Val d’Elsa e sindaca di Poggibonsi Susanna Cenni, la presidente dell’Associazione Valdelsa Donna Antonella Lomonaco e, per la Guardia di Finanza, il comandante del Gruppo di Siena maggiore Nicola Coletta, il comandante della Tenenza di Poggibonsi capitano Michele De Nicola e il luogotenente Claudio Scaletta, in forza al Comando provinciale di Prato e regista della compagnia teatrale “I Finanziattori”.

"Come Azienda non possiamo che essere lieti dello spirito di generosità mostrato verso questo ospedale dal Comando provinciale di Siena della Guardia di Finanza e dall’Associazione Valdelsa Donna, - afferma il direttore generale Asl Tse Torre. - I doni ricevuti saranno utilizzati per garantire agli utenti di ricevere assistenza nel massimo comfort possibile, nel caso delle poltrone, o riducendo al massimo gli spostamenti, come permesso dall’ecografo portatile. Tutto ciò potrà permettere anche di ridurre lo stress affrontato da chi si cura, rientrando appieno nella nostra visione olistica e integrata di Sanità".

"La donazione dei macchinari acquistati con i proventi dello spettacolo messo in scena dalla compagnia teatrale amatoriale, composta da militari della Guardia di Finanza, rappresenta il bellissimo punto di arrivo di un percorso con tanti compagni di viaggio, - commenta il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Siena colonnello Pietro Sorbello. - Tra questi Valdelsa Donna che da venti anni affianca le donne che affrontano la terapia oncologica presso l’ospedale di Campostaggia; il Comune di Poggibonsi, la Prefettura e la Provincia di Siena, che hanno concesso il loro patrocinio, condividendo l’importanza dell’iniziativa che rafforza la coesione sociale; gli imprenditori che hanno dato il loro sostegno economico e i cittadini di Poggibonsi che hanno assistito numerosi alla commedia 'Pensione o Marechiaro'. Ognuno ha compreso il valore dell’iniziativa di solidarietà, a dimostrazione della radicata sensibilità sociale del territorio e della riconosciuta importanza del volontariato e della collaborazione pubblico-privato. Tra i compagni di viaggio ci sono anche le fiamme gialle del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Prato che, tra prove e numerose messe in scena nelle province toscane dedicano il loro tempo libero per raccogliere fondi a favore di analoghe iniziative di beneficenza e così rafforzare il messaggio dell’impegno sociale dei militari della Guardia di Finanza quali persone al servizio del prossimo".

"Siamo grate alla direzione sanitaria del nostro ospedale e in particolare alla dottoressa Campanile per questa iniziativa che ci consente di ringraziare pubblicamente il comando della Guardia di Finanza di Siena in particolare il Colonnello Sorbello e il Capitano De Nicola per averci permesso di realizzare questo progetto, - dice la presidente di Valdelsa Donna Lomonaco. - Una donazione all'ospedale di Campostaggia a beneficio della comunità valdelsana. la mission di Valdelsa Donna è quella di rendere più agevole il percorso di cura dei pazienti oncologici e il territorio nel quale operiamo ci sostiene con generosità permettendoci di realizzare progetti che da sole non potremmo realizzare".

"A nome di tutta la comunità ringrazio gli autori di questa donazione che nasce da un legame profondo con il nostro ospedale, - le parole della presidente della SdS Alta Val d’Elsa e sindaca di Poggibonsi Cenni. - Un segno concreto di sensibilità, attenzione e vicinanza alle persone che hanno bisogno di cure e agli operatori sanitari. Un bel gesto che fa bene a tutto il territorio".



"Grazie alla generosità del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Siena e dell’associazione Valdelsa Donna aggiungiamo tasselli fondamentali al nostro percorso oncologico, - sottolinea la direttrice di Campostaggia Campanile. - Le due nuove poltrone per i prelievi non sono solo arredi: sono un investimento sul comfort di chi affronta terapie lunghe e faticose. L’ecografo portatile per gli accessi vascolari, invece, è una tecnologia preziosa: ci permette di portare la diagnostica direttamente al letto del paziente, riducendo i rischi di complicazioni e, soprattutto, evitandogli inutili spostamenti all'interno e fuori della struttura. È la tecnologia che si muove verso il malato, e non il contrario".

Fonte: Azienda USL Toscana sud est - Ufficio Stampa