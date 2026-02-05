Dramma Popolare, iniziative con le scuole per il Giorno della Memoria

Quando un film grida: "non dimenticare". Nell’ultima scena la famiglia ebrea abbandona l’amata casa nel quartiere Prati: venduto sottoprezzo il negozio di stoffe, caricati i mobili su un camion, il rassegnato Leone, la moglie Giuditta, i figli e il vecchio nonno salgono pure loro, e salutano.

Ma non è "Furore" di Steinbeck. È l’Italia 1938 delle “leggi razziali”, dei futuri rastrellamenti al ghetto, e Scola sembra dirci – senza dirlo – che anche quella famiglia passerà probabilmente per il camino di Auschwitz. È un bel titolo "Concorrenza sleale": semplice, allusivo, dalla doppia lettura. Perché, se sleale, all’inizio, è la concorrenza che lo scaltro merciaio ebreo, venditore di abiti confezionati, opera ai danni del contiguo sarto all’antica, tragicamente più sleale sarà di lì a poco la concorrenza attuata dallo Stato italiano, con "Il manifesto della razza" e le discriminazioni che ne discesero, ai danni della comunità ebraica.

Questo è uno dei film che la Fondazione Istituto del Dramma Popolare – guidato da Marzio Gabbanini – ha scelto per gli studenti per celebrare il Giorno della Memoria. La pellicola è stata proiettata al Cattaneo di San Miniato. Presente la dirigente professoressa Elena Casarosa, il professori Francesco Silvestri organizzatore dell’incontro, l’assessore alla cultura Matteo Squicciarini. Per il Dramma Popolare c’era la professoressa Laura Baldini.

Nei giorni seguenti al Circolo Arci a La Scala i ragazzi del Marconi hanno visto "Il Bambino con il pigiama a righe" di Mark Herman. Un classico capace di raccontare l’orrore dell’Olocausto. Una favola nera tira le fila della storia e delle storie, lasciando solo con la rabbia e l’impotenza lo spettatore.

Alle due mattinate era presente la consigliera del Dramma Popolare Marzia Bellini, Massimo Fornaciari per l’Aned e per il Comune di San Miniato il sindaco Simone Giglioli. Un impegno importante quello del Dramma – che il prossimo luglio celebrerà San Francesco con un prima teatrale nazionale – nel solco della cultura e dell’attenzione al territorio ed ai giovani.

Il presidente Gabbanini sottolinea che "il Dramma Popolare partecipa fattivamente al Giorno della Memoria contribuendo a finanziare una borsa di studio a per una studentessa o studente per partecipare al pellegrinaggio ai campi di sterminio nazisti: il viaggio si svolgerà nel prossimo mese di maggio organizzato da Aned". Un impegno carico si significati.

Fonte: Ufficio Stampa

