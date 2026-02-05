Ecofor Fiabe, ultimi tre giorni di appuntamenti

Dopo un lungo viaggio costellato di emozioni e di applausi, è arrivato al fine settimana conclusivo Ecofor Fiabe 2026, il festival che intreccia letteratura, scienza e sostenibilità ambientale portando a teatro 2.500 studenti e centinaia e centinaia di genitori, insegnanti e adulti di tutte le età. Ecofor Fiabe è organizzato da Ecofor Service Spa, azienda specializzata nel trattamento e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi che pone al centro della sua missione l’informazione e la sensibilizzazione dei cittadini sui temi della sostenibilità, e quest’anno ha il patrocinio di dieci amministrazioni comunali: Bientina, Buti, Calcinaia, Casciana Terme Lari, Cascina, Castelfranco di Sotto, Chianni, Fauglia, Ponsacco e Pontedera. E’ nei teatri e negli spazi di questi Comuni che si svolgono a rotazione i quasi 50 eventi in programma fino a domenica 8 febbraio, tutti gratuiti e a ingresso libero.

Quest’anno si sono rivelati particolarmente avvincenti i temi scelti dal direttore artistico di Ecofor Fiabe, lo scrittore e drammaturgo Francesco Niccolini: le nuvole, la cui varietà di forme e funzioni riporta alla complessità del mondo contemporaneo, e la natura selvaggia, simbolo di inesauribile bellezza e meraviglia. Moltissimi gli autori, scrittori, pedagogisti, scienziati, docenti e artisti coinvolti nel festival, fra cui ricordiamo gli attori e registi Claudio Milani, Luigi D’Elia e Flavio Albanese, fra i più amati interpreti del teatro-ragazzi italiano.

“L’edizione di quest’anno di Ecofor Fiabe è più diffusa perchè coinvolge tanti Comuni del territorio che sono soci di Ecofor Service ed è ancora più profonda nei contenuti - ha dichiarato Antonio Pasquinucci, amministratore delegato di Ecofor Service spa - Grazie alla collaborazione con Francesco Niccolini, gli eventi affrontano i temi dell’ambiente e della sostenibilità con il linguaggio semplice e mai banale delle favole, rivolgendosi soprattutto alle giovani generazioni che sono il nostro punto di riferimento. Stiamo registrando una grande partecipazione e siamo molto soddisfatti”.

Ecco gli eventi in programma negli ultimi tre giorni di Ecofor Fiabe 2026 (prenotazione consigliata scrivendo a ecoforfiabe@ecoforservice.it oppure telefonando al 338 6442911):

Venerdì 6 febbraio 2026

Al Teatro della Compagnia di Castelfranco di Sotto, alle 10, spettacolo La grande foresta, di Francesco Niccolini e Luigi D’Elia - Inti. Adatto a ragazzi dagli 8 ai 14 anni, ha per protagonista un bambino che vive in un piccolo paese senza nome, dove va a scuola a piedi, anzi, corre perché non gli piace aspettare. Suo nonno invece gli impone la lentezza, la scoperta della natura e delle sue regole. Nel bosco vicino al paese si nasconde un lupo, antico come una leggenda. Alla fine del tempo, qualcosa, nel profondo della foresta, nell’odore del lupo, aspetta tutti e tre.

Al Teatro Comunale di Fauglia, alle 10, spettacolo Accadueò, di e con Vania Pucci - Giallo Mare Minimal Teatro. Adatto a bambini dai 4 ai 7 anni – Si raccontano otto piccole storie originali sull’acqua, bene prezioso di cui bisogna avere cura, l’origine del mondo. Vania Pucci, artista multimediale, scolpisce, modella, disegna con la sabbia e, tramite una videocamera, le immagini vengono proiettate in diretta, creando una scenografia multiforme.

A Pontedera, nello Spazio civico 35 (accanto al Palazzo Comunale), presentazione del libro La Nuvola e conversazione con l’autore, Angelo Ruta. Un po’ come la nuvola che si intrufola nella casa del piccolo protagonista di questo libro senza parole, ci sono eventi traumatici che non possono essere impediti e che non c’è modo di evitare. Ma ciascuno di noi ha dentro di sé le risorse per affrontare ogni difficoltà senza esserne sopraffatto. La nuvola ha ricevuto il premio “Un Libro per l’Ambiente 2022” per la migliore coerenza grafica-testo.

Sempre nello Spazio 35 di Pontedera è aperta al pubblico tutti i giorni fino a domenica 8 Febbraio l’installazione interattiva La Nuvola/The Thundercloud, di Momom – Claudio Milani (orario 16.30 - 19.30). Si tratta di una scultura sospesa nel vuoto, composta da luci, stoffa, vetroresina, piume e micro-meccanismi automatizzati, che si attiva nel momento in cui le persone si fermano almeno 10 secondi a contemplarla: le luci si abbassano fino a fare buio e inizia un temporale, fulmini e tuoni incutono cupezza e paura dell’ignoto; poi i lampi di attenuano e la nuvola schiarisce, colori brillanti la avvolgono e alla fine ‘fiorisce’, come l’animo delle persone dopo una tempesta.

Sabato 7 febbraio 2026

Al Teatro Era di Pontedera, alle 10, spettacolo Goccia dopo goccia, di Francesco Niccolini, con Sandro Fabiani - Teatro Giovani Teatro Pirata – Adatto ai ragazzi dai 15 anni in su e agli adulti - Questo spettacolo è un volo intorno alla Terra, un racconto appassionante su alcuni dei mali che incombono sul nostro pianeta e culmina nella storia straordinaria di Carlo Urbani, medico dei poveri e degli ultimi, dei dimenticati dalle multinazionali farmaceutiche e dal ricco Occidente. La vita di Urbani ci consegna la consapevolezza che, ora più che mai, le nostre piccole azioni possono fare la differenza, come piccole gocce d’acqua, goccia dopo goccia.

Alla Biblioteca Gronchi di Pontedera, alle 16.30, laboratorio Nuvole, sogni e desideri. Adatto a bambini da 4 a 8 anni. A seguire, Ecomerenda.del

Sempre a Pontedera, nello Spazio 35, apre al pubblico dalle 16.30 alle 19.30 l’installazione La Nuvola/The Thundercloud, di Momom – Claudio Milani

Domenica 8 febbraio 2026

Nella giornata conclusiva di Ecofor Fiabe 2026, sarà ampliato l’orario di apertura al pubblico dell’installazione La Nuvola/The Thundercloud, di Momom – Claudio Milani. I visitatori potranno immergersi in questa esperienza dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.30.

Infine l’atteso evento finale di Ecofor Fiabe 2026: al Teatro Era di Pontedera, alle 17, un Ecoincontro incentrato sullo spettacolo “In mezzo a un milione di rane e di farfalle” tratto dall’omonimo libro della giornalista e scrittrice Concita De Gregorio e da lei interpretato insieme alla cantautrice Erica Mou. Seguirà un dialogo fra Concita De Gregorio, Francesco Niccolini e la giornalista Laura Montanari. In mezzo a un milione di rane e di farfalle è un ‘quaderno degli oggetti smarriti’, un racconto poetico e potente di tutto ciò che abbiamo perduto o dimenticato. Sono tante le persone e le cose che ci mancano e che non torneranno ma possiamo evocarle e renderle presenti attraverso la narrazione e la musica. Erica Mou, con la voce e la chitarra, intreccia note e parole per accompagnare il pubblico in un viaggio intimo e universale.

Per l’Ecoincontro conclusivo di Ecofor Fiabe 2026 è già stato registrato il tutto esaurito ma, il giorno dell’evento, è comunque possibile andare a teatro, iscriversi nella lista di attesa ed entrare se qualcuno dei prenotati non si presenta.

Fonte: Ufficio Stampa

