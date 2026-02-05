Ex Bekaert, Mazzetti (FI): "Inaccettabile bloccare investimento con selva di prescrizioni"

"È la Toscana dei no, la Toscana che anziché andare avanti va indietro. Per colpa soprattutto di una politica regionale che per paura del cambiamento tiene tutto bloccato, la Toscana è avviata alla deindustrializzazione e, di conseguenza, al sottosviluppo: questo è un caso eclatante. Certo, è giusto che tutti gli Enti - inclusa la Soprintendenza - si esprimano, è inaccettabile che, dopo anni e dopo pareri favorevoli, viste le positive ricadute in termini ambientali e lavorative, arrivi una selva di prescrizioni che equivale a una sostanziale bocciatura. Siamo di fronte all'ennesima opportunità di sviluppo che rischia di sfumare per una mentalità retrograda purtroppo molto radicata e – troppo spesso – legittimata dalla politica locale".

Interviene così sul caso della ex Bekaert, la cui riqualificazione è a rischio, l'On. Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia e responsabile nazionale dipartimento lavori pubblici di FI, che chiede alla Soprintendenza "di tornare sui suoi passi e di ponderare accuratamente le prescrizioni alla luce dei benefici generalizzati derivanti da questo intervento".

"Siamo di fronte a un investimento – rimarca Mazzetti – che significa dare a un territorio abbandonato e deindustrializzato una prospettiva concreta, dopo la perdita traumatica della Bekaert, avviandolo a una nuova industrializzazione, trasformando le buone idee della transizione energetica in fatti".

"Questo modo di fare, questo sistema, questa mentalità ostile e piena di preconcetti deve finire: alle imprese vanno date risposte certe in tempi certi. Gli Enti, inclusa la Soprintendenza, devono collaborare e non mettersi sempre di traverso", conclude Mazzetti.

Fonte: Ufficio Stampa