Fibra ottica, danni alle infrastrutture: il Comune di Empoli invia diffida alle società responsabili

Una lettera di diffida alle Società che gestiscono la rete di fibra e che per i numerosi lavori su territorio comunale hanno arrecato non pochi danneggiamenti alle infrastrutture esistenti, al manto stradale (avvallamenti, scalinature, eccetera), alla pubblica illuminazione con interruzione del servizio, ai sottoservizi e altro ancora.

L’amministrazione comunale di Empoli ha disposto l’invio di una lettera molto articolata e puntuale nelle richieste indirizzata a quelle Società che si occupano degli interventi della posa (fibra ottica) nel nostro territorio, al fine di richiamare la loro attenzione e ribadire le necessarie disposizioni affinché la realizzazione dei loro impianti sia eseguita secondo autorizzazioni e il Disciplinare rilasciato da questa amministrazione.

Le segnalazioni arrivate agli uffici di riferimento sono state - e continuano ad esserlo – davvero tante, i sopralluoghi hanno rilevato quanto esposto nella lettera inviata dall’amministrazione comunale: l’auspicio è che pur sottolineando la volontà di una proficua collaborazione, sarà messo in campo un monitoraggio con elevata attenzione al rispetto di quanto viene richiesto a tutela dei beni pubblici.

Il sindaco di Empoli Alessio Mantellassi ha evidenziato che si trovano poche giustificazioni alle azioni delle aziende responsabili della rete di fibra ottica. I lavori di necessario aggiornamento della rete internet vedono dei rattoppi sulle strade che sono lontani anni luce dal ripristino richiesto e riportato da contratto. Per di più ci sono anche danneggiamenti degli altri sottoservizi. Questa situazione non è più ammissibile e si chiede come amministrazione che ci sia una concertazione maggiore coi nostri uffici e che questi lavori abbiano meno impatto possibile sui servizi esistenti e sulla sicurezza stradale, come dovrebbe essere per ogni cantiere.

L’assessore ai Lavori Pubblici e Manutenzioni del Comune di Empoli Simone Falorni ha voluto ringraziare il settore Lavori Pubblici e la Polizia Locale per il costante monitoraggio e la forte attenzione mostrati su tale argomento, con l'analisi delle varie segnalazioni pervenute dai cittadini e la verifica poi sul posto di quanto lamentato. Mancati o inadeguati ripristini, danni al patrimonio pubblico, cantieri gestiti male, scavi che possono rivelarsi fonte di pericolo sulle strade. Tutto questo non è veramente più accettabile, e si spera in un serio e concreto cambio di passo da parte dei responsabili dei lavori di realizzazione di tale infrastruttura.

