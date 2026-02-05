Finanzieri attori per beneficenza: donazione all'ospedale di Poggibonsi

Presso l’ospedale di Campostaggia, a Poggibonsi, sono state oggi inaugurate le apparecchiature mediche acquistate con il ricavato della vendita dei biglietti per la commedia “Pensione O Marechiaro”, messa in scena dalla compagnia teatrale amatoriale i “Finanziattori” composta da militari della Guardia di Finanza prevalentemente in servizio presso il Comando Provinciale di Prato.

Nel 2025, infatti, le fiamme gialle hanno calcato il palcoscenico del Politeama di Poggibonsi, per raccogliere i fondi a sostegno della preziosa attività di volontariato che, da quasi vent’anni, Valdelsa Donna dedica alle donne in terapia oncologica in collaborazione con l’ospedale di Campostaggia. Accolto con entusiasmo dal Comune di Poggibonsi, dalla Prefettura e dalla Provincia di Siena, che hanno concesso il loro patrocinio, lo spettacolo mirava a rafforzare il messaggio che la Guardia di Finanza è sempre vicina ai cittadini, anche attraverso iniziative di solidarietà che rafforzano la coesione sociale.

L’evento ha registrato un’adesione corale della cittadinanza, delle Istituzioni locali e provinciali nonché degli imprenditori, che l’hanno sostenuto economicamente, a dimostrazione della radicata sensibilità sociale del territorio e della riconosciuta importanza del volontariato e della collaborazione pubblico-privato. I fondi raccolti da quest’iniziativa, più di 11.000 euro, sono stati impiegati per coprire i costi dello spettacolo e, soprattutto, per il recente acquisto di due poltrone elettriche ad altezza variabile per il prelievo del sangue e di un ecografo per accessi vascolari.

Fonte: Ufficio stampa

