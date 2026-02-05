Viabilità in centro a Fucecchio, divieto di sosta 0-24 in corso Matteotti

Il Comune di Fucecchio con ordinanza dirigenziale n. 13 del 03/02/2026 ha da poche ore disposto una modifica permanente alla viabilità in corso Matteotti, una delle principali arterie stradali del centro cittadino: fino a nuove disposizioni, infatti, è stato istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della strada, valido 24 ore su 24.

L’unica eccezione è prevista per le operazioni di carico e scarico, che resteranno permesse negli spazi e nei tempi consentiti dalla segnaletica. Il provvedimento si rende necessario per garantire una migliore gestione degli spazi pubblici e consentire lo svolgimento in sicurezza di interventi e attività che comportano l’occupazione temporanea della sede stradale. La segnaletica necessaria viene in queste ore installata dal personale del cantiere comunale. Si invita pertanto la cittadinanza a prestare attenzione alla nuova regolamentazione e a rispettare i divieti indicati. Il mancato rispetto dell’ordinanza comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa