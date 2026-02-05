Si sono interrotte le ricerche del giovane disperso a Empoli

Si sono interrotte le ricerche attive per il giovane scomparso da giorni a Empoli. Si tratta di un 25enne di origini bengalesi, scomparso tra mercoledì 28 e giovedì 29 gennaio lungo l'argine del fiume Arno a Empoli, vicino all'ospedale San Giuseppe.

La prefettura aveva attivato il piano di ricerche, con l’intervento di Protezione civile e vigili del fuoco, supportati dal nucleo sommozzatori e dall’elicottero Drago. Le ricerche hanno sempre dato esito negativo ed è stato deciso di interromperle.

Il 25enne era ospite di un centro di accoglienza a Vinci. Sarebbe stato in compagnia di due connazionali vicino all'Arno e si sarebbe tuffato volontariamente in acqua alla vista di alcuni lampeggianti, forse temendo si trattasse di forze dell'ordine.

