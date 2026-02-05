Imprenditorialità nella distribuzione alimentare: nuovo corso dell'Università di Pisa

Sono aperte le iscrizioni al nuovo corso di formazione “Imprenditorialià nella Distribuzione Alimentare” organizzato dal Dipartimento di Economia e Management dell'Università di Pisa in collaborazione con Confcommercio Pisa e Conad Nord-Ovest che ha l'obiettivo di formare figure imprenditoriali e professionali altamente qualificate nel settore.

Il corso fornisce le competenze necessarie per operare con consapevolezza e competenza nella distribuzione alimentare, attraverso l’analisi della struttura e delle dinamiche del settore distributivo, l’approfondimento di strumenti di management, controllo economico-finanziario, marketing e gestione delle risorse umane, la conoscenza del modello cooperativo Conad, con particolare attenzione al ruolo del socio imprenditore e la valorizzazione delle dimensioni organizzative, logistiche, strategiche e relazionali del punto vendita.

“Abbiamo colto questa interessante opportunità presentata dal prof. Vincenzo Zarone, presidente del Corso di Laurea in Strategia, Management e Controllo dell'Università di Pisa e dall'amministratore delegato di Conad Nord-Ovest Adamo Ascari” afferma il presidente di Confcommercio Pisa Stefano Maestri Accesi “si tratta di una nuova occasione capace di offrire ad aspiranti imprenditori un percorso innovativo e qualificante, con nozioni e strumenti pratici per tutti coloro che desiderano sviluppare le proprie capacità in un settore con notevoli margini di sviluppo. Il mercato del lavoro è in continua evoluzione e in un contesto di elevata competizione sono sempre di più le imprese che hanno la necessità di affidarsi a figure imprenditoriali e professionali altamente qualificate”.

“Il corso si configura come percorso di Alta Formazione rivolto a coloro che intendono operare, in qualità di imprenditori, nel settore della distribuzione organizzata, con particolare attenzione ai modelli cooperativi, e si svolgerà in presenza presso il Dipartimento di Economia e Management” - spiega il prof. Vincenzo Zarone, presidente del Corso di Laurea in Strategia, Management e Controllo dell'Università di Pisa e Direttore del Corso - “sarà articolato in 7 moduli didattici per un totale di 84 ore complessive e il riconoscimento di 12 Cfu, con un massimo di 24 partecipanti. Possono presentare domanda di ammissione, entro il prossimo 28 febbraio, i candidati in possesso di laurea triennale, in qualsiasi classe di laurea, e sono ammessi anche cittadini di Paesi extra Unione Europea in possesso di un titolo equivalente. L’iscrizione è compatibile con la contemporanea iscrizione a corsi di laurea, laurea magistrale, scuole di specializzazione, master universitari e dottorati di ricerca”.

Per l'iscrizione al corso e per ogni ulteriore informazione è possibile contattare il prof. Vincenzo Zarone alla mail vincenzo.zarone@unipi.it

Fonte: Università di Pisa - Ufficio Stampa